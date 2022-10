99-Cent-Leihfilme: Mit „Everything Everywhere All At Once“

In unregelmäßigen Abständen, aber stets vor dem Wochenende, bietet Amazons Video-Abteilung 99-Cent-Leihfilme für Prime-Mitglieder an. Anwender mit laufender Prime-Mitgliedschaft haben hier dann die Möglichkeit zahlreiche Videos zum Schnäppchenpreis anzuschauen.

Heute ist es wieder soweit – zudem ist in der hier einzusehenden Auswahl diesmal das Highlight „Everything Everywhere All At Once“ auf Deutsch und in der englischen Original-Fassung mit verfügbar. Der mit einer IMDb-Bewertung von 8,1 neben Psycho und Das Ding bestbewertete Titel in dieser Woche, startete erst im März in die Kinos.

Der von den Russo-Brüdern (u.a. „The Gray Man“, „Extraction“ und „Avengers“) produzierte Spielfilm ist sympathisch, surreal, chaotisch und definitiv sehenswert. Das Serien-Portal Trakt liefert die wohl kompakteste Kurzbeschreibung zum Film:

Eine alternde chinesische Einwanderin wird in ein verrücktes Abenteuer hineingezogen, in dem nur sie das retten kann, was ihr wichtig ist, wenn sie sich mit den Leben verbindet, die sie in anderen Universen hätte führen können.

200 Leihfilme zu Halloween

Neben „Everything Everywhere All At Once“ nehmen insgesamt 200 Filme an der Prime-Aktion teil, die sich das Wochenende hindurch als 99-Cent-Leihfilm klicken lassen.

Die Videos zum Schnäppchenpreis können dabei durchaus auch „auf Vorrat“ geordert werden. Wie üblich läuft die Aktion zwar nur das aktuelle Wochenende hindurch, allerdings bleiben euch nach dem Klick 30 Tage Zeit, um die 99-Cent-Leihfilme fertig zu schauen. Habt ihr angefangen den Film wiederzugeben, muss dieser allerdings binnen eine 48 Stunden langen Zeitfenster zu Ende geschaut werden.

Alle gelisteten Filme könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. Unter anderem sind auch Die Vögel, American Psycho und Wir verfügbar. Überhaupt ist das Lineup an diesem Wochenende vergleichsweise blutrünstig. Mit Blick auf den Kalender scheint Amazon hier für gruselige Unterhaltung zu Halloween sorgen zu wollen. Wir wünschen schon mal viel Spaß.