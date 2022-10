1899 ist eine Mystery-Serie der DARK-Macher und wird am 17. November auf Netflix anlaufen. Die Sport-Dokumentation FIFA Uncovered will hinter die Kulissen des mächtigen Fußball-Verbands blicken und stellt sich bereits im Vorfeld auf Betrug, Korruption und Verschwörung ein. Sendestart ist der 9. November.

Das Spin-off zur Erfolgsserie „Game of Thrones“, die vom US-Sender HBO produzierte Fantasy-Show „House of the Dragon“ wird seine zweite Staffel noch nicht im kommenden Jahr ausstrahlen. Dies gabt der HBO Max-Manager Casey Bloys gegenüber dem US-Magazin Vulture zu Protokoll . Fans sollten die 2. Staffel nicht bereits im kommenden Jahr erwarten, sondern sich auf einen Start im Laufe des Jahres 2024 einstellen.

Für die kommende Woche hat Apple den Start der Dokumentation „Selena Gomez: My Mind and Me“ angekündigt. Regisseur Alek Keshishian hat die Sängerin und Aktivistin über sechs Jahre beobachtet und verspricht einen intimen Blick auf Höhepunkte der Karriere und Zeiten voller Dunkelheit.

Neustarts auf Apple TV+ Streaming: House of the Dragon erst 2024 zurück, neue Trailer bei Netflix

