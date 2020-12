Von Apple: Fitness-App als neuer iPad-Download mit Haken

In vielen englischsprachigen Märkten (neben den USA auch in Australien, Kanada, Irland, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich) hat Apple mit der gestrigen Ausgabe von iOS und iPad OS 14.3 auch den Workout-Abo-Dienst Apple Fitness+ an den Start gebracht.

Wie von Apple gewohnt verzahnt der Konzern sein neues Bezahlangebot dabei fest mit bestehenden und auf seinen Geräten vorinstallierten Anwendungen.

Als Zusatz-Download für iPad-Nutzer

Nachdem das Spiele-Abo Apple Arcade im App Store positioniert wurde (und die Update-Ansicht verdrängte), der Musik-Streaming-Dienste Apple Music in die Musik-App und der Video-Streaming-App in die Video-Anwendung „TV“ integriert wurden, hat Apple das Workout-Abo „Apple Fitness+“ nun in der Fitness-App platziert, die bislang ausschließlich zum Auswerten persönlicher Sport-Anstrengungen auf dem iPhone diente.

Gleicher Name, komplett anderes Programm

Entsprechend hat Apple die Fitness-Applikation nun auch als iPad-Download zur Verfügung gestellt und gestattet Nutzern des Tablets diese auf ihren Geräten zu installieren. Allerdings handelt es sich hier nicht um eine größere Version der bekannten iPhone-Anwendung, sondern lediglich um den Zugriff auf die Video-Streams der „Apple Fitness+“-Workouts.

Deutsche Nutzer dürfen die neue Fitness-App daher (noch) nicht auf das iPad laden. Apple merkt im App Store lediglich an: „Für diese App werden bestimmte Funktionen benötigt, die auf diesem Gerät nicht verfügbar sind.“

Eine Situation, die uns an das sprachliche Apple TV-Durcheinander erinnert.

Auch die gleichnamige Fitness-App bezeichnet nun mehrere, voneinander völlig unterschiedliche Downloads, die Teils nur in Märkten mit zusätzlichen Abo-Diensten verfügbar sind.