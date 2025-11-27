VolumeHUD 3.0: Mac-Freeware bringt altes Anzeigeverhalten zurück

Mit macOS 26 Tahoe hat Apple das Erscheinungsbild der Statusanzeigen für Lautstärke und Helligkeit grundlegend verändert. Die Anzeigen erscheinen nun oben rechts am Bildschirmrand und sind Teil der transparenter gestalteten Menüleiste.

Nutzer früherer macOS-Versionen kannten diese Hinweise dagegen als rechteckige Einblendungen in der Bildschirmmitte. Auf großen Displays führt die neue Platzierung zu einer geringeren Sichtbarkeit, weshalb bereits kurz nach Veröffentlichung des Systems verschiedene Hilfsprogramme entstanden sind, die wieder zentrale Anzeigen einblenden. Zu diesen Werkzeugen gehört volumeHUD, das nun in Version 3.0 vorliegt.

Funktionen der neuen Version

VolumeHUD 3.0 geht einen Schritt weiter als frühere Ausgaben. Die Anwendung zeigt nicht mehr nur eigene Einblendungen an, sondern blendet zugleich die systemseitigen Anzeigen von macOS 26 Tahoe aus. Dadurch entsteht ein Erscheinungsbild, das dem früherer macOS-Versionen vollständig entspricht.

Die Software lässt sich ohne Symbol in Dock oder Menüleiste betreiben und öffnet nach dem Start ein Einstellungsfenster. Dort können Nutzer festlegen, ob die Anzeige auf dem aktiven Monitor erscheinen soll. Zusätzlich lässt sich die Position der Einblendung definieren. Die App unterstützt außerdem eine experimentelle Anzeige der Helligkeitssteuerung auf internen MacBook-Displays.

Verfügbarkeit und Voraussetzungen

Die Freeware-Anwendung benötigt macOS 26 Tahoe und funktioniert sowohl auf Macs mit Intel-Prozessoren als auch auf solchen mit Apple-Chips. Der Entwickler stellt sie signiert und mit gültiger Apple-Beurkundung zur Verfügung. Der Download erfolgt über das zugehörige GitHub-Repository.

VolumeHUD bietet sich insbesondere für Nutzer an, die nach dem Umstieg auf macOS 26 Tahoe Schwierigkeiten mit der Sichtbarkeit der neuen Systemanzeigen haben und die vertraute Darstellung früherer Versionen bevorzugen.