Prime Video im Dezember 2025: Neue Inhalte mit Weihnachtsfokus

Amazons Video-Streaming-Dienst Prime Video stellt im Dezember mehrere Eigenproduktionen bereit, die sich inhaltlich stark an der bevorstehenden Weihnachtszeit orientieren. Neben neuen Weihnachtsfilmen umfasst das Programm eine Fortsetzung der erfolgreichen Fallout-Serie sowie ein Prequel zum bekannten Silvester-TV-Ritual „Dinner for One“.

Ergänzend verweist der Online-Händler auf eine breite Auswahl klassischer Feiertagsfilme, die bereits im Katalog verfügbar sind.

Neue Filme und festliche Geschichten

Den Auftakt bildet “Oh. What. Fun.”, ein Weihnachtsfilm über eine Mutter, die nach einem missglückten Familienausflug eigene Wege geht und den Feiertagen unerwartet neue Bedeutung abgewinnt. Michelle Pfeiffer spielt die Hauptrolle in der Geschichte, die traditionelle Familienperspektiven neu ordnet.

Mit “Merv” folgt ab dem 10. Dezember eine weitere Eigenproduktion. Im Zentrum steht ein Hund, der nach der Trennung seiner Besitzer seine Lebensfreude verliert. Die beiden Protagonisten versuchen, Merv durch gemeinsame Bemühungen wieder aufzubauen, was alte Gefühle neu entfacht.

“Tell Me Softly” ergänzt das Programm am 12. Dezember. Der Film basiert auf einer Romanvorlage und erzählt von der Rückkehr zweier Brüder in das Leben einer jungen Frau, die sich seit ihrer Jugend stark verändert hat. Das Drama setzt auf Beziehungsdynamiken und eine langsame Annäherung der Figuren.



Serienfortsetzungen und Jahreswechsel

Am 17. Dezember startet die zweite Staffel von “Fallout”. Die Serie spielt in einer postapokalyptischen Welt und verfolgt den Weg mehrerer Figuren, die sich in einer von Konflikten geprägten Umgebung behaupten müssen. Die neue Staffel erweitert die Handlung um Stationen in der Region um New Vegas.

Zum Jahresende rückt die Original-Serie “Miss Sophie – Same Procedure As Every Year” in den Fokus. Sie erzählt ab dem 22. Dezember die Vorgeschichte des Silvesterklassikers “Dinner for One”. Die Handlung setzt im England des frühen 20. Jahrhunderts ein und begleitet Miss Sophie, die mehrere wohlhabende Heiratskandidaten einlädt, bevor ein unerwartetes Ereignis den Verlauf des Treffens verändert.

Prime Video erinnert zudem an sein bestehendes Angebot an Weihnachts- und Wintertiteln. Dazu gehören Klassiker wie “Der Polarexpress”, “Der Grinch” und “Drei Haselnüsse für Aschenbrödel” sowie weitere Filme, die im Dezember traditionell eine hohe Nachfrage erfahren.

