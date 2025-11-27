Curve Mini: Twelve South startet neuen iPad-Ständer in Deutschland

Der Zubehör-Anbieter Twelve South erweitert sein hierzulande erhältliches Sortiment um den Curve Mini. Der tragbare Tablet-Ständer soll für eine ergonomische Nutzung an verschiedenen Arbeits- und Aufenthaltsorten sorgen.

Das faltbare Modell hebt Tablets und E-Reader um bis zu ~14 Zentimeter an. Dadurch entsteht eine aufrechte Halteposition, die den Einsatz des eigenen Gerätes bei Videokonferenzen und längeren Filmabenden angenehmer machen soll. Nach Angaben des Herstellers soll die erhöhte Position auch bei Aufgaben, die mehr Konzentration erfordern, hilfreich sein.

240 Gramm Alu erhöhen um 14 Zentimeter

Der Betrachtungswinkel lässt sich stufenlos einstellen. Dafür nutzt Twelve South präzise Scharniere, die eine gleichmäßige Bewegung ermöglichen. Nutzer können ihr Gerät im Hochformat oder im Querformat aufstellen. Die Basis ist rutschfest ausgeführt und verhindert, dass das Gerät versehentlich verschoben wird. Ergänzende Silikonpolster schützen vor Kratzern.

Der Curve Mini besteht aus eloxiertem Aluminium. Der Ständer kann vollständig flach zusammengefaltet werden. In diesem Zustand misst er nur wenige Millimeter und passt in die mitgelieferte Reisetasche. Mit einem Gewicht von etwa 240 Gramm gehört das Modell zu den leichteren Vertretern seiner Art und lässt sich problemlos im Rucksack oder in der Laptoptasche transportieren.

Drei Farbvarianten verfügbar

Der Curve Mini ist ab sofort im erhältlich und lässt sich im europäischen Shop des Herstellers und auf Amazon ordern, hier ergänzt das Modell die kleine iPhone-Halterung Curve Nano. Twelve South bietet drei Farbvarianten an: Zur Auswahl stehen die dunkle Variante „Slate„, der helle Sandton „Dune“ und der kräftige Blauton „Coastal Blue„.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 59,99 Euro, auf Amazon sind die drei neuen Modelle für 55 Euro erhältlich. Insgesamt positioniert Twelve South den Curve Mini als universellen Ständer, der sich an Nutzer richtet, die ihr iPad häufiger freihändig verwenden möchten und dabei Wert auf eine stabile und transportable Lösung legen.