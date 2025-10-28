iOS-Design für den Mac: VolumeGlass ersetzt Systemlautstärke-Anzeige

Mit VolumeGlass steht Nutzerinnen und Nutzern von macOS 26 Tahoe eine alternative Lautstärkeregelung zur Verfügung, die sich optisch an der Darstellung von iOS orientiert. Die quelloffene Anwendung ersetzt das standardmäßige System-Overlay zur Lautstärkeanzeige und legt den Fokus auf eine minimalistische Glasoptik sowie schnelle Bedienung über Maus oder Tastatur.

VolumeGlass blendet die Lautstärkeregelung nur dann ein, wenn sich der Mauszeiger in einem zuvor festgelegten Bildschirmbereich befindet. Dadurch bleibt die Benutzeroberfläche frei von dauerhaft sichtbaren Bedienelementen. Die Position der Anzeige lässt sich in fünf Varianten anpassen. Für die Steuerung genügen einfache Mausbewegungen oder Tastenkombinationen. Zu den unterstützten Kurzbefehlen zählen etwa die gleichzeitige Eingabe von Befehlstaste, Umschalttaste und Pfeiltasten zur Lautstärkeanpassung sowie ein Mute-Schalter per Tastendruck.

Alternativen zum neuen Systemdesign

Mit der Einführung des sogenannten Liquid-Glass-Designs mit macOS 26 hat Apple die Rückmeldungen für Lautstärke- und Helligkeitsänderungen deutlich reduziert. Wer stattdessen eine klassische Anzeige bevorzugt, konnte bislang bereits zu VolumeHUD greifen.

Die ebenfalls quelloffene App bringt die vertrauten Bildschirmanzeigen früherer macOS-Versionen zurück und ergänzt diese in der aktuellen Version auch um eine zentrale Darstellung der Bildschirmhelligkeit. Mit VolumeGlass steht nun eine zusätzliche Alternative bereit.

Während VolumeHUD eher auf Retro-Optik und vertraute Nutzerführung setzt, orientiert sich VolumeGlass an aktuellen iOS-Designprinzipien und bietet erweiterte Funktionen wie vordefinierte Lautstärkestufen, die Auswahl von Audioausgabegeräten sowie haptisches Feedback.

Beide Anwendungen reagieren damit auf die gleiche Veränderung im Systemdesign, setzen jedoch unterschiedliche Schwerpunkte bei Gestaltung und Bedienung. VolumeGlass steht kostenlos auf GitHub zur Verfügung und ist mit allen Macs ab Baujahr 2018 kompatibel. Voraussetzung ist macOS 26 oder neuer.