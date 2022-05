Volum: Universelle Smart-Home-Remote für Mac, iPad und iPhone

Neben gänzlich individuellen Konfigurationen, in denen erst Netzwerkgeräte, Ports und Pfadnamen definiert werden und anschließend die Parameter, die beim Klick auf Schalter und Regler übermittelt werden sollen, kennt Volum auch eine Handvoll Standards. So kann die App mit wenigen Handgriffen Verbindungen zu HomeAssistant-Gruppen aufbauen, ESPHome-Lichter steuern und WLED-Installationen kontrollieren.

Auf dem Mac lebt die Volum-App in der Menüleiste und bietet hier die Konfiguration von Netzwerk-Geräten an, die kontrolliert werden sollen.

Diese versteht sich ab Werk auf die Unterstützung von Yamaha-Verstärkern mit Netzwerk-Anbindung, bietet darüber hinaus aber auch Verbindungs-Vorlagen für andere Smart-Home-Systeme an. Zudem ist Volum in der Lage so konfiguriert zu werden, dass Verbindungen zu nahezu allen offenen APIs aufgebaut und entsprechende Steuerbefehle abgesetzt werden können.

Insert

You are going to send email to