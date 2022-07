VoIP-App CLINQ jetzt mit offenem Beta-Test

CLINQ wird derweil permanent weiterentwickelt, dabei stehen neben Fehlerbehebungen auch verschiedene Funktionserweiterungen auf der Aufgabenliste der Macher der App. Als nächstes sollen den Planungen zufolge die Möglichkeit zum Weiterleiten und Makeln sowie Dreierkonferenzen realisiert werden. Auch eine Anwesenheitsanzeige in Form von telefoniert gerade, ist offline oder erreichbar steht auf dem Plan. Darüber hinaus sind Apps für iOS und Android sowie die Möglichkeit zum Einsatz von CLINQ in Team-Umgebungen in Planung.

Bei CLINQ handelt es sich um eine sogenannte Softphone-Anwendung. Die App erlaubt die Telefonie vom Computer in Verbindung mit einem VoIP-Anbieter wie Sipgate, Placetel oder Easybell. Diese drei namentlich genannten Anbieter werden mit dem aktuellen Stand der Software ausdrücklich unterstützt, den Entwicklern zufolge sollten allerdings auch andere Anbieter kompatibel sein, allerdings wurde hier noch nicht allzu viel getestet. Falls in diesem Zusammenhang Probleme auftreten, hat man ebenfalls gute Karten, dass gemeldete Fehler zeitnah behoben werden.

Die Telefon-App CLINQ ist jetzt in den offenen Beta-Test gestartet. Wir hatten ja im Mai über den Beginn eines begrenzten Testlaufs berichtet, jetzt können alle interessierten Nutzer die für Mac, Windows und Linux erhältliche Anwendung laden und nutzen. Feedback an die Entwickler bei Problemen und Fehlern ist dabei ausdrücklich erwünscht.

