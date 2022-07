MacBook Air M2 zum Verkaufsstart bei Apple zur Abholung erhältlich

Die Apple Stores müssten die Geräte von heute an dann auch zum Anschauen und Ausprobieren verfügbar haben. Wenn ihr dabei dann doch noch über alle Maßen enttäuscht werden solltet, könnt ihr eure Bestellung immer noch stornieren. Eine Übersicht der derzeit 16 in Deutschland vorhandenen Apple Stores findet ihr hier .

Das MacBook Air mit M2-Prozessor ist von heute an offiziell erhältlich. Während die Lieferzeiten bei einer Online-Bestellung bei Apple je nach Konfiguration mittlerweile zwischen drei und vier Wochen betragen, steht das neue Notebook in den deutschen Apple-Ladengeschäften zumindest aktuell noch durch die Bank zur sofortigen Abholung bereit.

Insert

You are going to send email to