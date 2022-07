Ubiquiti-Router AmpliFi Alien unterstützt HomeKit

Mit HomeKit kompatible Router können so konfiguriert werden, dass Smarthome-Geräte im Haus – sofern diese ebenfalls mit HomeKit kompatibel sind – mit zusätzlichen Schutzmechanismen ausgestattet sind. Dazu zählt allem voran, dass diese in ihrer Kommunikation eingeschränkt und trotz Internetverbindung nicht mehr auf beliebige Dienste und Informationen zugreifen können. Weitere Details hierzu hat Apple unter der Überschrift „ Mit HomeKit gesicherte Router verwenden “ zusammengestellt.

Voraussetzung für die HomeKit-Unterstützung ist die Installation der neuesten Firmware für den AmpliFi Alien und zudem die aktuelle Version der zugehörigen iOS-App. Als aktuelle Firmware für den Alien bietet der Hersteller die Version 3.7.0 an. Die AmpliFi-App wurde als zweite Voraussetzung eben in Version 1.16.0 Veröffentlicht.

