Vodafone bietet Apple TV für Neu- und Bestandskunden an

Vodafone bietet die Set-Top-Box Apple TV 4K von heute an in Kombination mit dem Videodienst GigaTV für Neu- und Bestandskunden an. Gleichzeitig steht die GigaTV-App des Anbieter jetzt auch zur Nutzung auf Apple TV bereit.

Vodafone ist damit der erste deutsche Anbieter, der mit Apples Segen eine Kombination aus TV-Streaming-Dienst und Apple TV vermarktet. Der Provider kann damit verbunden Apples Systemeinstellung „TV-Anbieter-Authentifizierung“ nutzen und auf diese Weise die vereinfachte Anmeldung in Form von „Single-Sign-On“ ermöglichen. Kunden müssen ihre Zugangsdaten lediglich einmal in den Einstellungen von iOS oder tvOS eingeben, um GigaTV auf allen ihren Apple-Geräten nutzen zu können. Wir haben gestern bereits auf die anstehende Premiere hingewiesen.

GigaTV beinhaltet den Zugriff auf bis zu 50 Sender in HD und 65 Sender in SD sowie bis zu 30 Mediatheken. Darauf aufbauend bietet Vodafone verschiedene Premium-Erweiterungspakete mit zusätzlichen Sendern und Themenbereichen sowie eine Multiroom-Option an, über die auch ein zusätzliches Apple TV verfügbar ist.

Apple TV 4K inklusive der Fernbedienung Siri Remote wird von Vodafone in Verbindung mit einem GigaTV Vertrag als Leihgerät angeboten. Das Angebot bezieht die Möglichkeit zum für ein Jahr kostenlosen Zugriff auf das Streaming-Angebot Apple TV+ in Form eines Probeabos mit ein. Allerdings fällt zusätzlich zu den Gebühren für GigaTV ein einmaliger Bereitstellungspreis in Höhe von 49,99 Euro an. Das GigaTV-Abo selbst bietet Vodafone zeitlich begrenzt für sechs Monate à 9,99 Euro und danach wird eine Monatsgebühr von 19,99 Euro fällig. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate und verlängert sich um weitere zwölf Monate, wenn nicht zwölf Wochen vor Laufzeitende gekündigt wird.

Apple hat die TV-Anbieter-Authentifizierung bereits vor vier Jahren mit iOS 10 eingeführt. Die Partnerschaft war zu Beginn allerdings auf wenige US-Anbieter begrenzt. Mittlerweile finden sich besonders auf dem stark fragmentierten US-Markt mehrere Hundert kompatible TV-Anbieter, sowie einzelne Kooperationen in weiteren Ländern. Die offizielle Apple-Liste mit unterstützten Anbietern findet sich hier.