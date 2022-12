VLC 4.0 zum Download: DEV-Ausgabe zeigt Vorschau auf neue Version

So stehen auf den Servern der VLC-Macher aktuelle Nightly-Versionen zur Verfügung, die zwar noch nicht fehlerfrei laufen, aber einen ganz guten Vorgeschmack dessen vermitteln, was zukünftig von der inzwischen 21 Jahre alten Videoplayer-Software erwartet werden kann.

Seit mehreren Monaten arbeiten die VLC-Programmierer nun schon an Version 4.0, deren Veröffentlichung initial bereits für 2021 vorgesehen war, die sich jedoch auch Ende 2022 noch immer in der aktiven Entwicklung befindet. Allerdings lässt sich VLC 4.0 und damit auch die neue Oberfläche der App bereits ausprobieren.

Insert

You are going to send email to