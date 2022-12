Philips Hue: Neue Lightguide Lampe Ellipse ab nächster Woche

Neben den 99 Euro sollten Käufer zusätzliche 49,99 Euro für die passende Kordelhalterung einplanen. Im Handel wird diese ausschließlich in Schwarz verfügbar sein. Wer für die eigenen vier Wände lieber die Variante in Weiß hätte muss die Kordelhalterung über den offiziellen Philips Hue Shop ordern, wo die weiße Variante exklusiv angeboten werden soll.

Die neue Ellipse-Variante der Lightguide-Lampen soll in der gesamten DACH-Region gleichzeitig erscheinen (also in Deutschland, Österreich und der Schweiz) und soll zum Stückpreis von 99 Euro angeboten werden. Die Ellipse muss jedoch mit der schlechtesten Energieeffizienzklasse „G“ Vorlieb nehmen, wie das Datenblatt ( PDF-Download ) zur neuen Leuchte unterstreicht.

