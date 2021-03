Vitals: Mac-Aktivitätsanzeige für die Menüleiste

Apples Aktivitätsanzeige kann sich als hilfreiches Werkzeug erweisen, wenn man auf der Suche nach ressourcenhungrigen Anwendungen und Prozessen ist. Allerdings ist das von Apple mit macOS mitgelieferte Dienstprogramm teils auch einfach zu umfangreich und in der Folge zu langsam und überdimensioniert für solche Aufgaben. Mit seiner App Vitals hat Harry Mar ein kleines Menüleisten-Tool geschrieben, das den Ressourcenverbrauch von Mac-Anwendungen und Prozessen im Hintergrund überwacht.

Per Mausklick steht mithilfe von Vitals jederzeit eine Liste mit den 20 CPU-lastigsten Prozessen zum Abruf bereit. Ein besonderer Vorteil bei der Verwendung von Vitals ist die Tatsache, dass die App die Auslastung in den letzten 60 Sekunden zeigt, ihr also auch dann noch Übeltäter erkennen könnt, wenn sich das System bereits wieder beruhigt hat.

Vitals steht kostenlos über das Entwicklerportal GitHub zum Download bereit. Nach dem Download will die App beim ersten Mal per Rechtsklick und den Öffnen-Dialog im Kontextmenü gestartet werden. Anschließend lässt sich die App über die Menüleiste öffnen.