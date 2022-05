Netflix: Live-Streaming-Inhalte im Anmarsch

Der Video-Streaming-Dienst Netflix soll mitten in den Vorbereitungen für eine Vielzahl neuer Live-Streaming-Angebote stecken, die neben der On-Demand-Bibliothek fortan auch tagesaktuelle Inhalte bereitstellen werden. Dies hat der Entertainment-Fachdienst Deadline in Erfahrung gebracht und geht davon aus, dass nicht nur Comedy-Specials sondern auch mehrere Reality-Shows des Dienstes zukünftig Erstausstrahlungen im Live-Stream anbieten werden.

Interaktive Elemente…

Netflix könnte den Echtzeit-Aspekt der Sendungen dann mit interaktiven Elementen verknüpfen. Ausgewählte Netflix-Sendungen hätten die Möglichkeit das Publikum in Echtzeit zu befragen sowie Abstimmungen und Umfragen durchzuführen. Ratespiele und Quiz-Shows könnten ihre Zuschauer mitraten lassen und Auflösungen dann nach Abschluss der Ausstrahlung oder der jeweiligen Raterunden bereitstellen.

Zudem könnte der Streaming-Dienst sein Festival-Programm deutlich ausbauen und von Veranstaltungen wie „Netflix Is A Joke“ nicht mehr nur eine Anzahl ausgewählter Mitschnitte bereitstellen, sondern das komplette Lineup aller auftretenden Comedians in Echtzeit per Live-Stream bereitstellen.

… und Live-Sport-Vorbereitungen

Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass Netflix Reality-Serien und Tanz-Wettbewerbe nutzt, um den Einsatz der Live-Streaming-Technologie so stark zu optimieren, dass diese auch für die Übertragung von Sport-Großveranstaltungen vorbereitet ist und einer entsprechenden Nachfrage standhalten würde.

Apple zeigt erst seit wenigen Wochen ausgewählte Baseball-Spiele im Live-Stream an und soll sich bereits die Rechte an zahlreichen Football-Begegnungen gesichert haben, die das Sport-Portfolio von Apple TV+ in den kommenden Monaten weiter ausbauen sollen. Dass Netflix dem Live-Angebot Cupertinos eine strategische Alternative gegenüberstellen muss, liegt für viele Marktbeobachter auf der Hand.