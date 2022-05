Grafik-Anwendungen: 50% auf Affinity-Apps, Vectornator mit neuen Funktionen

Die Grafikdesign-Anwendungen der Affinity-Familie gehören zu den besten Optionen für Mac-Nutzer, die einen Bogen um das Creative-Cloud-Abonnement des Platzhirschen Adobe machen möchten.

Spring into creativity with 50% off ALL Affinity software! Whether you’re editing photos, learning a new design skill or creating a poster – own all 3 of our award-winning apps today. 👉 https://t.co/VjHrCW5HCc#photography #graphicdesign #software pic.twitter.com/hLlfhLwESJ

— Affinity (@affinitybyserif) May 16, 2022