VirtualBuddy vereinfacht die Verwendung von virtuellen Maschinen

Die neuen Konfigurationsoptionen sind beim Erstellen einer virtuellen Maschine oder auch per Rechtsklick auf eine bereits vorhandene Erreichbar. Die Anzahl der mit damit verbundenen CPUs und der zugewiesene Arbeitsspeicher können hier dann per Schieberegler festgelegt werden. Darüber hinaus hat der Entwickler noch zahlreiche weitere Verbesserungen implementiert. Die Release-Notes zu VirtualBuddy 1.2 lassen sich hier einsehen . Die Software setzt einen Mac mit Apple-Prozessor voraus.

Das kleine Mac-Tool VirtualBuddy haben wir ja bereits bei seinen ersten Gehversuchen berücksichtigt. Mittlerweile ist die App in Version 1.2 erhältlich und bringt in Verbindung mit dem Update eine Reihe von nennenswerten Funktionserweiterungen und Verbesserungen. Allem voran hat man nun die Möglichkeit, den mit VirtualBuddy erstellten virtuellen Maschinen jeweils spezifische Mengen an maximalem Arbeitsspeicher und CPU-Leistung zuzuweisen.

