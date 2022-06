ViewFinity S8: Samsung stellt neuen, spiegelfreien UHD-Monitor vor

Die Monitore, die sich am mitgelieferten Ständer sowohl im Hoch- als auch im Querformat betreiben lassen, sind höhenverstellbar, lassen sich neigen und rotieren. Ein Nachtmodus aktiviert beim Einsatz in dunkler Umgebung einen augenschonenden Blaulichtfilter.

An eben jene Zielgruppe richtet sich der ViewFinity S8 . Der neue Monitor mit der Modellbezeichnung S80PB soll ab Ende Juni im Handel verfügbar sein und wird dann mit zwei unterschiedlichen Bildschirmgrößen von 27 und 32 Zoll zum Kauf in einer spiegelfreien Matt-Ausführung angeboten:

