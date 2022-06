Scan2Clipboard: Jetzt mit iCloud-Abgleich auf dem Mac

Scan2Clipboard arbeitet dabei ausschließlich lokal bzw. Hand in Hand mit Apples iCloud und nutzt keine eigenen Server. Die Applikation kann kostenlos geladen werden und lässt sich ohne Bezahlung, allerdings mit einem kleinen Texthinweis in den kopierten Inhalten nutzen. Wer diesen ausblenden möchte, kann die App über einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 2 Euro zur uneingeschränkten Vollversion aufwerten.

Die Applikation, die sich im eingebetteten Video vorstellt, besetzt damit eine relativ überschaubare Nische, kann Anwendern die häufiger mit gedruckten Texten zu tun haben, aber ordentlich die Arbeit erleichtern. Ecke selbst beschreibt das Ziel seiner Applikation auch entsprechend: Diese soll nicht mit den zahlreichen Scan- und Archivier-Apps am Markt konkurrieren, sondern fokussiert sich auf Situationen, in denen Text auf Papier von Mac, iPhone oder iPad weiterbearbeitet werden muss.

Der neue Mac-Kompagnon, der die bereits bislang erhältliche Universal-Anwendung aufwertet, sichert die so erkannten Texte in einer History nun auch auf dem Desktop und gestattet hier das Kopieren der Inhalte mit und ohne Zeilenumbrüche.

Scan2Clipboard tritt mit eigenwilligem Branding an, verrichtet ihren Job ansonsten jedoch anstandslos: Die App nutzt die OCR-Kapazitäten des iPhones, um gedruckte Texte zu erkennen und kann diese direkt in die gemeinsame iCloud-Zwischenablage des persönlichen Geräte-Parks kopieren.

Die bislang nur in Ausgaben für iPhone und iPad verfügbare Kamera-Applikation Scan2Clipboard wurde von dem in Nordrhein-Westfalen ansässigen Entwickler Michael Ecke nun auch auf dem Mac platziert und komplettiert hier fortan den Funktionsumfang des texterkennenden Helfers.

