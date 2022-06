Verstellbare MacBook-Ständer und USB-C-Hub zum Aktionspreis

Zunächst nochmal der Hinweis auf den nicht nur im Winkel, sondern auch in der Höhe verstellbaren Laptop-Ständer aus Aluminium . Das Zubehör lässt sich mit Notebooks mit einer Bildschirmgröße zwischen 11“ und 17,3“ verwenden und bietet zusätzlich zu der Möglichkeit, den Rechner angewinkelt auf dem Schreibtisch zu platzieren auch eine Option zu Höhenverstellung. Klickt man den Rabattgutschein auf der Produktseite an, reduziert sich der Verkaufspreis um beinahe die Hälfte auf 17,99 Euro.

