Videoschnitt auf dem Mac: QuickTime Player als solides Bordwerkzeug

In vielen Fällen wird hier der Einsatz von aufwändigeren Apps wie iMovie oder diversen Drittanbieter-Werkzeugen so überflüssig.

Im QuickTime Player lassen sich Videos aber auch aufteilen, sodass ihr einzelne Sequenzen löschen oder neu arrangieren könnt. Für diese Funktion holt ihr ebenfalls zunächst die Schnittleiste ins Bild und zieht darauf die rote Abspielmarke an die gewünschte Position. Mit dem Tastenkürzel Befehl-y teilt ihr das Video dann an der entsprechenden Stelle. Für punktgenaue Navigation könnt ihr hier auch mit den Pfeiltasten arbeiten, ist die Wahltaste dazu gedrückt, werden die Zeitsprünge hier etwas größer.

