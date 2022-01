Apple trailert Severance – Amazon mit Infos zur „Herr der Ringe“-Serie

Mit Severance und WeCrashed stehen für den 18. Februar zwei mit Spannung erwartete Neuerscheinungen auf Apple TV+ an. Um Abonnenten seines Videodiensts die Wartezeit zu verkürzen, hat Apple neue Trailer für die beiden Produktionen veröffentlicht.

Zu Severance ergänzt Apple den seit vergangener Woche auch in einer deutschen Fassung verfügbaren initialen Trailer um eine mit knapp drei Minuten ungewöhnlich lange zusätzliche Veröffentlichung. Der Science-Fiction-Film mit Adam Scott und Patricia Arquette in Hauptrollen handelt von einem Büroteam, dessen Mitglieder nach einem chirurgischen Eingriff ihre jeweiligen Erinnerungen an die Arbeitswelt und das Privatleben nicht mehr miteinander verknüpfen können und die ihre „Weltordnung“ in der Folge von unvorhergesehenen Umständen in Frage gestellt sehen.

WeCrashed wurde Apple zufolge durch wahre Ereignisse inspiriert und erzählt die Geschichte des rasenden Aufstiegs und anschließenden Falls des Co-Working-Space „WeWork“.

Amazon: Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Neues aus dem Filmbereich gibt es zudem noch bei Amazon. Mit „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ wurde nun der Titel der kommenden, auf der Fantasy-Romanreihe „Herr der Ringe“ von J.R.R. Tolkien basierenden Amazon-Originals-Serie bekanntgegeben und ein wenig mehr zum Inhalt gesagt. Als Starttermin ist der 2. September 2022 auf Amazon Prime Video gesetzt.