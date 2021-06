Herzschrittmacher? Bei diesen Apple-Produkten ist Vorsicht geboten

Bereits Anfang des Jahres hatte die britische „Heart Rhythm Society“ in einer Veröffentlichung vor entsprechenden Risiken gewarnt und gemahnt , dass viele Implantate durch dem Einfluss von außen wirkender Magnetfeldern gestört werden können. Folgende Apple-Produkte gehören laut Cupertino in jene Kategorie, die „in sicherem Abstand“ von medizinischen Geräten betrieben werden sollte:

Der neue Hilfe-Artikel ist unter der gleichen URL erreichbar , unter der bislang der auf das iPhone 12 zugeschnittene Artikel „Informationen zu den Magneten im iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max und MagSafe-Zubehör“ abgedruckt war, berücksichtigt in einer jetzigen Ausgabe allerdings nicht mehr nur die neuesten iPhone-Modelle, sondern alle Apple-Geräte, die nicht in der Nähe von Herzschrittmacher und Defibrillatoren aufbewahrt werden sollten.

Spezifisch geht Apple hier auf Herzschrittmacher und Defibrillatoren ein, die sich von Magneten in der Umgebung aus dem Tritt bringen lassen können und empfiehlt Anwendern hier auf einen sicheren Abstand zu achten. Dieser sollte mehr als 15 Zentimeter betragen. Bei Geräten die zum kabellosen Laden eingesetzt werden, empfiehlt Apple einen doppelt so langen Abstand von mehr als 30 Zentimetern.

