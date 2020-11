Dezember auf Netflix: Streaming-Infos werden deutlich dünner

Amazon Prime Video, Disney+, das ZDF und Netflix gehören zu den Video-Streaming-Anbietern deren Katalog-Neuzugänge wir regelmäßig sichten und euch hier, chronologisch sortiert, direkt durchreichen.

Ab 1. Dezeber: Der Baader Meinhof-Komplex

Die für den kommenden Monat geplanten Highlights der ZDF-Mediathek haben wir etwa erst heute Mittag notiert, die von Amazon bereits am vergangenen Donnerstag. Jetzt ist Netflix nachgezogen und erinnert uns an eine Umstellung, deren Einsetzen wir bereits im September beobachtet haben.

Netflix Streaming-Infos werden dünner

Während sich Mitbewerber wie JOYN, SKY und MagentaTV in den zurückliegenden Monaten kräftig ins Zeug gelegt haben, wenn es darum ging die eigenen Programm-Neuzugänge zu kommunizieren, haben wir bei Netflix eine gegenläufige Entwicklung beobachtet.

Die Medienmappe, die stets kurz vor dem Monatswechsel an Seiten wie ifun.de durchgesteckt wird, ist seit September merklich dünner geworden.

Mank: Ab 4. Dezember 2020

Keine Lizenztitel-Übersicht, keine Synopsen mehr

So verzichtet der Video-Streaming-Platzhirsch inzwischen nicht nur auf die Komplett-Übersicht der neu verfügbaren Lizenztitel, auch in die Vorstellung der Eigenproduktionen wird weniger Zeit und Sorgfalt investiert. Netflix bietet keine Synopsen zu den Netflix Original Titeln mehr an.

Die Kurzzusammenfassungen, die etwa in dieser August-Übersicht noch für alle Filme und Serien ausformuliert wurden, fehlen bei einem Großteil der Katalog-Neuzugänge mittlerweile komplett. Für den aktuellen Dezember haben nur noch eine Handvoll Titel einen Begleittext erhalten (unten fettgedruckt). Alle anderen Eigenproduktionen stellen sich ausschließlich mit ihrem Titel vor – die Namen der Lizenztitel fehlen zudem komplett.

Das was von den offiziellen Programm-Informationen übrig geblieben ist, haben wir euch für den Dezember unten eingebettet und fragen uns derweil, welches gute Restaurant seine Speisekarte so stark verstümmeln würde, dass den potentiellen Gästen der Mund gar nicht mehr wässrig werden kann…

Die Netflix-Neuzugänge im Dezember 2020

1. Dezember 2020

Weihnachtsfilme – Das waren unsere Festtage – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Angelas Weihnachtswunsch – NETFLIX FILM

Natalie Palamides: Nate – A One Man Show – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

2. Dezember 2020

Private Lives – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Hazel Brugger: Tropical – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

In diesem Stand-up-Special sinniert die Kabarettistin Hazel Brugger unter anderem über widerspenstige Gänse, gesprächige Frauenärzte und Kredite deutscher Banken.

Ostra – NETFLIX FILM

Außerirdische Welten – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

3. Dezember 2020

Do Do Sol Sol La La Sol – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Schon wieder Weihnachten – NETFLIX FILM

Break – NETFLIX FILM (NICHT IN CH VERFÜGBAR)

Chico Bon Bon und der Blunderbeerentag – NETFLIX KIDS & FAMILY

4. Dezember 2020

Big Mouth: Staffel 4 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Selena: Die Serie – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Wir können nicht anders – NETFLIX FILM

Nach einer tollen Liebesnacht überredet Edda Sam zu einem Nikolaus-Ausflug in ihre Heimat, die sie fünf Jahre nicht betreten hat. Die Reise führt sie in die unbekannte zurückgelassene fast leere Provinz, wo keiner tot überm Zaun hängen will. Das Paar wird getrennt und gerät in einen Kampf zwischen Männern, die nichts mehr zu verlieren haben, und Männern, die nicht verlieren können, weil sie lieben. Sie finden wieder zusammen und versuchen gemeinsam in einer völlig überforderten Welt zu überleben. 24 Stunden später hängen sechs Männer überm Zaun und keine Frau.

Dieses Filmdrama über das alkoholkranke Genie Herman J. Mankiewicz, der das Drehbuch zu „Citizen Kane“ verfasste, wirft ein neues Licht auf das Hollywood der 30er-Jahre.

Räuber und Gendarm – NETFLIX FILM

Bombay Rose – NETFLIX FILM

Captain Underpants – Wownachten – NETFLIX KIDS & FAMILY

5. Dezember 2020

Detention – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Mighty Express: Ein Weihnachtsabenteuer – NETFLIX KIDS & FAMILY

7. Dezember 2020

Die Familie Claus – NETFLIX FILM (NUR IN CH VERFÜGBAR)

8. Dezember 2020

Mr. Iglesias: Teil 3 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Emicida: AmarElo – Alles für gestern – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Die Supermonster: Monstermäßige Weihnachten – NETFLIX KIDS & FAMILY

Spirit – wild und frei: Mitmach-Reitabenteuer – NETFLIX KIDS & FAMILY

9. Dezember 2020

Die unglaubliche Geschichte der Roseninsel – NETFLIX FILM

Ein idealistischer Ingenieur baut vor der Küste Italiens seine eigene Insel und erklärt sie zur Nation. Die Welt horcht auf, doch die Regierung sieht das gar nicht gern.

Ashley Garcia: Genius in Love: Weihnachten – NETFLIX KIDS & FAMILY

The Big Show Show: Weihnachten – NETFLIX KIDS & FAMILY

10. Dezember 2020

Alice in Borderland – NETFLIX ORIGINAL SERIE

11. Dezember 2020

Deine letzte Stunde – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Eine Lehrerin tritt ihre neue Stelle an einer Highschool an. Doch ein verdächtiger Todesfall dort lässt ihr keine Ruhe und sie beginnt, um ihr Leben zu fürchten.

Gefallene Broadwaystars unterstützen eine Schülerin, die mit ihrer Freundin auf den Abschlussball möchte, und bringen damit eine Kleinstadt in Indiana durcheinander.

Mü-Mo rettet Weihnachten – NETFLIX KIDS & FAMILY

Die Leinwand – NETFLIX FILM

Start-Up – NETFLIX ORIGINAL SERIE

14. Dezember 2020

Dein letztes Solo – NETFLIX ORIGINAL SERIE

A California Christmas – NETFLIX FILM

Hilda: Staffel 2 – NETFLIX KIDS & FAMILY

15. Dezember 2020

Song Exploder: Ausgabe 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

16. Dezember 2020

Wie man Weihnachten verhunzt – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Reißt alles nieder: Die Geschichte des Rock in Lateinamerika – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Anitta: Made In Honório – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Der Yorkshire Ripper – NETFLIX ORIGINAL DOKUMENTATION

Vir Das: Outside In – The Lockdown Special – NETFLIX ORIGINAL SERIE

18. Dezember 2020

Weihnachten zu Hause: Staffel 2 – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Johanne beginnt, sich in ihrer vielversprechenden Beziehung wohlzufühlen, und schlägt sich mit neuen Nachbarn, Ex-Freunden und ihrer eigenen schwierigen Familie herum.

Ma Rainey’s Black Bottom – NETFLIX FILM

22. Dezember 2020

London Hughes: To Catch a D**k – NETFLIX ORIGINAL COMEDY SPECIAL

Kleinreimstadt zum Mitsingen – NETFLIX KIDS & FAMILY

23. Dezember 2020

The Midnight Sky – NETFLIX FILM

In diesem postapokalyptischen Film von und mit George Clooney will ein Wissenschaftler in der Arktis nach einer Katastrophe eine Astronautencrew vor der Rückkehr warnen.

25. Dezember 2020

Bridgerton – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Bridgerton von Shondaland und Serienschöpfer Chris Van Dusen erzählt von Daphne Bridgerton, der ältesten Tochter der einflussreichen Familie Bridgerton, die ihr Debüt auf dem heiß umkämpften Heiratsmarkt im London der Regency-Epoche macht. Daphne hofft, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten und aus Liebe zu heiraten, und zunächst scheinen ihre Aussichten alles zu übertreffen. Doch als ihr älterer Bruder beginnt, ihre potenziellen Verehrer auszusortieren, lästert die geheimnisumwobene Lady Whistledown in ihrem skandalösen Gesellschafts-Journal über Daphne. Da tritt der äußerst begehrenswerte und rebellische Duke of Hastings auf den Plan, ein überzeugter Junggeselle und in den Augen der Mütter der Debütantinnen der absolute Fang der Saison. Obwohl beide lauthals verkünden, kein Interesse daran zu haben, was der andere zu bieten hat, ist ihre gegenseitige Anziehung unbestreitbar. Zwischen ihnen funkt es gehörig und es kommt zu einem geistreichen Schlagabtausch, während sie versuchen, den gesellschaftlichen Vorstellungen in Bezug auf ihre Zukunft gerecht zu werden.

26. Dezember 2020

Asphalt Burning – NETFLIX FILM

Tut Tut Cory Flitzer: Staffel 3 – NETFLIX KIDS & FAMILY

Fast & Furious Spy Racers: Staffel 3: Sahara – NETFLIX KIDS & FAMILY

Der Zauberschulbus ist wieder unterwegs – In der Zone – NETFLIX KIDS & FAMILY

30. Dezember 2020

Das Beste vom Rest – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Equinox – NETFLIX ORIGINAL SERIE

Transformers: War For Cybertron Trilogy: Kapitel 2: Erdaufgang – NETFLIX ORIGINAL ANIME

31. Dezember 2020