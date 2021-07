Neue Eufy-Kameras: OutdoorCam C22 und C24 mit Farb-Nachtsicht

Eigenständig einsetzbar, benötigt die Solo OutdoorCam C22 keine Eufy HomeBase sondern hängt sich direkt in WLAN-Heimnetze ein. Die Aufnahmen werden von der Kamera lokal auf einer MicroSD-Speicherkarte gesichert (hier werden Speicherkarten mit Kapazitäten von bis zu 128 GB unterstützt), zudem lässt sich der Livestream über die Eufy-Security-App abrufen oder per RTSP-Stream direkt auf ein NAS kopieren.

