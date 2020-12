Video-Überblick: Die Netflix-Neuzugänge im Januar 2021

Kurz vor Monatswechsel haben wir wie immer die Liste mit den kommenden Neuerscheinungen auf Netflix vorliegen. Euch erwarten 50 neue Serien und Filme – darunter viele Eigenproduktion aber auch Lizenztitel wie „The Shape Of Water“ und „Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“.

Ein ausführliches Schmökern im Programm ist allerdings nicht mehr möglich. Wie im vergangenen Monat berichtet hat Netflix die Streaming-Infos deutlich zusammengestrichen und verzichtet weitgehend auf Kurzzusammenfassungen und Synopsen sowie die sonst gesondert ausgegebene Lizenztitel-Übersicht.

Inspiriert von den Abenteuern des französischen Romanhelden Arsène Lupin, begleitet die Netflix Original Serie Lupin den Meisterdieb Assane Diop (Omar Sy), der beschließt, seinen Vater zu rächen, dem von einer reichen Familie großes Unrecht zugefügt wurde. In weiteren Rollen spielen Ludivine Sagnier, Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Soufiane Guerrab & Shirine Boutella. Die fünfteilige Serie ist unter der Regie von Louis Leterrier (Episoden 1-3) und Marcela Said (Episoden 4-5) entstanden. George Kay zeichnet in Kooperation mit François Uzan als Showrunner verantwortlich. Lupin startet am 8. Januar 2021 weltweit exklusiv auf Netflix.

Der Film Pieces of a Woman begleitet eine junge Frau (Vanessa Kirby), die nach ihrer tragisch geendeten Hausgeburt mit den tief greifenden emotionalen Folgen und dem Abgrund der Trauer kämpft, welche sie von ihrem Partner und ihrer Familie trennen. Geschrieben von Kata Wéber und produziert von Martin Scorsese zeigt das unter der Regie von Kornél Mundruczó entstandene Drama Pieces of a Woman eine zutiefst persönliche, schmerzvolle und absolut überwältigende Geschichte einer Frau, die lernt, mit ihrem Verlust zu leben. Der Film startet am 7. Januar 2021 weltweit exklusiv auf Netflix .