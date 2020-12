Nächstes „Abomodell für Apple-Produkte“ startet

Mit dem saarländischen IT-Systemhaus Implement-IT, nach eigenen Angaben einer der führenden Apple Premium Reseller in Deutschland, bietet ab heute ein weiterer Apple-Reseller nun ein eigenes Abomodell für Apple-Produkte an.

Der in Rohrbach ansässige Händler nennt sein Hardware-Abonnement „more“ und bietet den Kauf bzw. die Miete nicht nur den im Süden Deutschlands beheimateten Apple-Freunden, sondern über den hauseigenen Online-Shop allen interessierten Nutzern an.

Behalten oder Weitermieten?

Wie viele es davon jedoch geben wird, bleibt abzuwarten. Was eigentlich eine attraktive Alternative zum Kauf stellen könnte, wirkt mit seinen extrem langen Mindestlaufzeiten (aktuelle iPhones müssen etwa 24 Monate „abonniert“ werden) und der ohnehin immer inklusiven Kaufoption wie ein Ratenkauf. Ein frühes Upgrade nach 12 Monaten zwar grundsätzlich möglich, setzt jedoch eine zusätzliche Einmalzahlung voraus.

Geschäftsführer Björn Wirth sieht im Abo-Angebot eine „nachhaltige“ Strategie. Kunden können sich nach Ende der Mindestlaufzeit entscheiden: Gerät zurücksenden und das Abo mit der neuesten Generation des gewählten Produktes fortführen oder das Geräte behalten und nach Ablauf des Abonnements zu einem „fairen Preis abkaufen“.

Andere Preise, gleicher Mietabwickler

„fairen Preis“ – eine Sprachregelung, die uns an das kürzlich von Cyberport gestartete Hardware-Abo erinnert hat. Und siehe da: Im Hintergrund übernimmt der Mietabwickler C2 Circle auch für das Systemhaus Implement-IT die Abo-Logistik. Allerdings zu anderen Preisen als bei Cyberport.

Während das iPhone 12 Pro mit 256GB im Cyberport-Abo 40,90 Euro pro Monat für 24 Monate kostet. Werden bei Implement-IT 43,90 Euro pro Monat fällig. Anders formuliert: Nach zwei Jahren hat man Cyberport 981 Euro überwiesen, Implement-IT 1053 Euro. Ob die Differenz bei der Ermittlung des „fairen Preises“ berücksichtigt wird ist unklar. Dieser wird bei Abschluss des Abos nicht verraten.