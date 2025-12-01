Video-Angebote: Apples „Countdown 2025“ und günstige Prime-Kanäle

Wie schon in den vergangenen Jahren hat Apple auch in diesem Jahr wieder einen – wenn man so will – Adventskalender am Start. Die Aktion mit dem Namen Countdown 2025 ist am heutigen 1. Dezember angelaufen. Die Zeiten, zu denen aus diesem Anlass kleine Geschenke von Apple gegeben hat, sind allerdings längst vorbei. Jetzt muss man sich mit einem Preisnachlass begnügen.

Den Auftakt macht in diesem Jahr die Musicalverfilmung Wicked mit Ariana Grande. Der im vergangenen Jahr erschienene erste Teil lässt sich im Rahmen der Apple-Aktion heute zum Sonderpreis von 4,99 Euro kaufen. Amazon zieht da natürlich sofort mit und bietet den Film als UHD-Version ebenfalls zum Kaufpreis von 4,99 Euro an. Normalerweise wären hier 13,99 Euro fällig.

„Wicked“ erzählt auf knapp drei Stunden Länge die Geschichte der Hexen von Oz. Der bereits im Streaming erhältliche erste Teil des verfilmten Popmusicals stammt aus dem vergangenen Jahr. Eine Fortsetzung mit ebenfalls deutlich über zwei Stunden Länge ist in diesem Jahr in den Kinos angelaufen.

Apple veröffentlicht keine Liste oder dergleichen zu den Angeboten im Rahmen des „Countdown 2025“. Um die täglich wechselnden Angebote zu sehen, müsst ihr jeweils den Store-Bereich der TV-App auf dem Mac, iPhone oder iPad aufrufen.

Prime-Zusatzkanäle bis zu 80% günstiger

Wenn ihr auf der Suche nach günstiger Video-Unterhaltung seid, lohnte sich aktuell auch ein Blick auf die Sonderangebote für Zusatzkanäle bei Amazon Prime. Im Rahmen der Aktion kann man einzelne der dort als Abo erhältlichen Videokanäle heute noch mit bis zu 80 Prozent Preisnachlass kaufen.

Die Inhalte von MGM+ bekommt man auf diesem Weg drei Monate lang für jeweils nur 0,99 Euro zu sehen. Auf den NFL Game Pass gibt es einen Monat lang 80 Prozent Rabatt und diverse andere Kanäle, darunter Aniverse, Apple TV, Lionsgate und History, kann man vorübergehend für den halben Preis abonnieren. Achtet nur darauf, dass ihr fristgerecht kündigt, wenn ihr die Dienste nicht zum regulären Preis weiter nutzen wollt.