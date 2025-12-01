ifun.de — Apple News seit 2001. 45 269 Artikel

Version 20.3 erschienen

DaVinci Resolve unterstützt auf M5-Macs bis zu 32K Auflösung
Die Videoschnitt-Software DaVinci Resolve ist jetzt in Version 20.3 verfügbar. Das Update hat neben verschiedenen Funktionserweiterungen und Leistungsverbesserungen auch eine Reihe von Fehlerbehebungen im Gepäck.

Bei den mit dem Update auf DaVinci Resolve 20.3 verbundenen Neuerungen ist zunächst die erweiterte Unterstützung für Apple-Computer mit M5-Prozessoren zu erwähnen. Auf diesen Systemen wird nun eine Auflösung von bis zu 32K unterstützt, was insbesondere für Produktionen mit anspruchsvollen visuellen Effekten oder Großformatprojekte relevant ist. Das benötigte Ausgangsmaterial können beispielsweise die Profi-Kameras des hinter der Software stehenden Unternehmens BlackMagicDesign liefern.

Black Magic Design Kameras

Gleichzeitig wurde den Entwicklern zufolge die Leistung der integrierten Rauschreduzierung spürbar optimiert.

Mehr Effizienz und neue Verwaltungsfunktionen

Für mehr Übersicht bei der Projektverwaltung bieten Timeline-Backups jetzt die Möglichkeit, Snapshots mit eigenen Namen zu versehen. Als Anwender soll man so besser zwischen verschiedenen Versionen unterscheiden können. Der Medienbereich wurde um eine Spaltenansicht für Metadatenfelder erweitert, zusätzlich wurden hier der Import und Export im ALE-Format verbessert.

DaVinci Resolve 20 Cut 2000

Beim Einlesen neuer Dateien lassen sich unbekannte Felder als benutzerdefinierte Metadaten anlegen, die anschließend ebenfalls in exportierten Dateien enthalten sind. Darüber hinaus merkt sich die Anwendung die Ansicht und den Zustand des Media-Pools projektbezogen, sodass man nach einem Wechsel zwischen Projekten direkt mit dem aktuellen Stand weiterarbeiten kann. Weitere Verbesserungen kümmern sich vor allem um mehr Effizienz bei der Arbeit mit der Software, indem beispielsweise neue Kurzbefehle unterstützt werden.

DaVinci Resolve ist die kostenlose Basisversion der Videoschnittsoftware von BlackMagicDesign. Das Update auf Version 20.3 steht zugleich auch für die kommerzielle Variante DaVinci Resolve Studio und die separate Rendering-App Fusion Studio bereit. Die kostenlose Version von DaVinci Resolve richtet sich den Entwicklern zufolge an Einsteiger und ambitionierte Anwender, die mit professionellen Werkzeugen arbeiten möchten.
01. Dez. 2025 um 18:28 Uhr von Chris


