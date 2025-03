Verzögerung bei Swift Assist: Apples Entwicklerhilfe lässt auf sich warten

Nicht nur die KI-Fähigkeiten der Apple-Sprachassistenz Siri lassen auf sich warten, auch von dem während der letzten WWDC Entwickler-Konferenz vorgestellten „Swift Assist“ fehlt bislang jede Spur.

Swift Assist is going to be amazing for prototyping pic.twitter.com/rlYA8IpUgo

— Meng To (@MengTo) June 11, 2024