Microsoft bringt neue Funktionen für Office und Excel

Microsoft hat eine neue Version seiner Office-Suite veröffentlicht, die vor allem Mac-Nutzern einige Neuerungen bringen soll. Die Office-Anwendungen auf macOS unterstützen jetzt Passkeys als Authentifizierungsmethode. Firmenkunden können in Outlook für Mac jetzt auch gemeinsam genutzte Postfächer verwenden, wenn E-Mails auf einem eigenen Firmenserver statt in der Cloud gespeichert sind.

Zusätzlich sollen Kalendereinträge verbessert worden sein. Nutzer könnten nun direkt aus aktiven Erinnerungen auf Teams-Chats zugreifen und über die „Mein Tag“-Ansicht schneller sehen, welches Meeting als nächstes ansteht.

Mit neuen Funktionen soll auch der M365 Copilot Chat glänzen, Microsofts KI-Assistent kann in Outlook relevante Informationen aus eigenen Dokumenten und dem Web einbeziehen.

Neue Übersetzungsfunktionen in Excel

Excel erhält mit den Funktionen „ÜBERSETZEN“ und „SPRACHE ERKENNEN“ zwei Werkzeuge, die eine automatische Übersetzung innerhalb von Tabellenkalkulationen ermöglichen sollen.

Mit der Funktion ÜBERSETZEN können Nutzer Texte in Excel direkt in eine andere Sprache übersetzen lassen. Microsoft gibt an, dass derzeit über 100 Sprachen unterstützt werden. Die Funktion SPRACHE ERKENNEN soll hingegen feststellen, in welcher Sprache ein bestimmter Text verfasst wurde und den entsprechenden Sprachcode zurückgeben.

Zusätzlich wurde die Darstellung der aktiven Zelle optimiert. Die sogenannte „Fokuszelle“-Funktion soll durch verstärkte Hervorhebungen der aktuellen Zelle und ihrer Zeile sowie eine stärkere Umrandung für eine bessere Orientierung sorgen.

Die neuen Funktionen sind mit der aktuellen Version 16.95 verfügbar und stehen sowohl für Windows- als auch Mac-Nutzer bereit.

Wir empfehlen Wechsel zur App-Store-Version

Wir empfehlen grundsätzlich zu den Office-Apps aus dem Mac App Store zu greifen. Zwar bietet Microsoft seine Office-Apps für den Mac schon seit 2019 im Mac App Store an, viele Anwender setzen jedoch weiterhin auf die klassische Installationsversion.

Diese bringt jedoch eigene Updater und Hintergrundprozesse mit, während die Mac App Store-Version schlanker ist und Updates automatisch über den Store verwaltet werden.

Wer umsteigen möchte, kann das kostenfreie Tool „Office Reset“ nutzen, um eine vollständige Deinstallation der bisherigen Office-Apps sicherzustellen.