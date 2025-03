Apple verschiebt neue Siri-Funktionen auf das kommende Jahr

Erst vor wenigen Tagen haben wir darüber berichtet, das es wohl noch länger dauern wird, bis Apples Sprachassistentin Siri as gleiche Niveau erreicht, das Mitbewerber wie ChatGPT jetzt schon bieten. Apple hat jetzt offiziell bestätigt, dass der Zeitplan für die Überarbeitung von Siri nicht eingehalten werden kann.

In einem knappen Statement gegenüber dem Blogger John Gruber hat eine Apple-Sprecherin mitgeteilt, dass es länger dauern wird als gedacht, die geplanten Funktionen zu liefern. Das Unternehmen plant nun wohl eine Einführung im kommenden Jahr.

Siri helps our users find what they need and get things done quickly, and in just the past six months, we’ve made Siri more conversational, introduced new features like type to Siri and product knowledge, and added an integration with ChatGPT. We’ve also been working on a more personalized Siri, giving it more awareness of your personal context, as well as the ability to take action for you within and across your apps. It’s going to take us longer than we thought to deliver on these features and we anticipate rolling them out in the coming year.