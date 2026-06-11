Nachdem die iOS-Version des Haushaltsbuchs MoneyControl schon vor einiger Zeit umfassend überarbeitet wurde, ist jetzt die App für den Desktop dran. Die Anwendung steht ab sofort in Version 3 zum Download bereit.

Mit Version 3 übernimmt MoneyControl für Mac das neue Design der iOS-Version. Der Entwickler betont, dass es sich bei der neuen Mac-Version nicht um eine angepasste iOS-App handelt, sondern diese weiterhin konsequent für macOS entwickelt und optimiert wird.

iOS-Funktionen jetzt auch auf dem Desktop

Das Update bringt nicht nur ein überarbeitetes Design, sondern auch bislang nur auf iOS verfügbare Funktionen wie Budgets, Sparziele und Vertragsverwaltung auf den Mac.

MoneyControl dient zur Erfassung und Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben und bietet eine übersichtliche Darstellung der Finanzdaten. Neue Buchungen lassen sich auch über Kurzbefehle erfassen. Regelmäßig wiederkehrende Zahlungen lassen sich automatisch anlegen.

Frei definierbare Kategorien, Konten, Personen oder Gruppen sollen dabei unterstützen, die Ausgaben und Einnahmen übersichtlich und individuell zu organisieren. Dabei ist es auch möglich, die Buchungen um Notizen und Belegfotos zu ergänzen. Bei der Eingabe steht zudem eine integrierte Taschenrechnerfunktion zur Verfügung.

Haushaltsbuch mit vielseitigen Auswertungen

Die erfassten Daten können für frei wählbare Zeiträume ausgewertet und in Diagrammen dargestellt werden. Für die externe Weiterverwendung kann man Berichte als PDF exportieren oder die Daten im CSV-Format ausgeben.

MoneyControl stammt von dem deutschen Entwickler Stefan Dörhöfer und existiert inzwischen seit über 15 Jahren. Die App lässt sich kostenlos laden und mit maximal 20 Buchungen in vollem Umfang testen. Diese Begrenzung lässt sich für 14,99 Euro dauerhaft entfernen. Optional lässt sich die Anwendung mit einem Onlinekonto verbinden. Gegen eine zusätzliche Gebühr steht dann auch eine Web-Anwendung zur Verfügung, über die sich die Daten geräteübergreifend nutzen lassen.