Der Echo Hub erhält gut zwei Jahre nach seiner Markteinführung sein erstes großes Softwareupdate. Amazon stattet seine Smarthome-Zentrale mit einer neu gestalteten Benutzeroberfläche sowie erweiterten Optionen zur Anpassung und Steuerung vernetzter Geräte aus.

Der Echo Hub verfügt zwar über eine Alexa-Integration, wird von Amazon aber gezielt als Smarthome-Zentrale positioniert. Das zeigt sich bereits beim Funktionsumfang. Auf dem Bildschirm des Geräts werden standardmäßig Bedienelemente für Lampen, Kameras, Sensoren und Routinen angezeigt. Widgets wie Wetterinformationen oder Kalender ergänzen die eigentlichen Smarthome-Funktionen.

Im Gegensatz zum Echo Show verzichtet der Echo Hub auch auf eine integrierte Kamera. Das Gerät verfügt über ein acht Zoll großes Touch-Display und kann entweder an der Wand montiert oder mit einem separat erhältlichen Standfuß aufgestellt werden. Im Inneren arbeitet ein Smarthome-Hub, der unter anderem die Funkstandards Zigbee, Thread, Bluetooth und Matter unterstützt. Der Echo Hub lässt sich per WLAN oder kabelgebunden über PoE mit dem Heimnetz verbinden.

Neue Oberfläche für die Smarthome-Zentrale

Mit dem Softwareupdate erhält der Echo Hub eine überarbeitete Benutzeroberfläche. Die Anordnung der Bedienelemente soll sich laut Amazon stärker an die Bedürfnisse der Nutzer anpassen lassen.

Laut Amazon werden häufig genutzte und neu hinzugefügte Smarthome-Geräte automatisch auf dem Startbildschirm platziert, sodass sich Beleuchtung, Kameras, Sicherheitssysteme oder Automationen stets mit wenigen Fingertipps steuern lassen. Anschließend lässt sich die Oberfläche individuell anpassen. Zudem sollen die vorhandenen Steuerungsmöglichkeiten mit dem Update erweitert werden. Ein erweitertes Menü bietet direkten Zugriff auf Einstellungen wie Helligkeit, Farbe oder Farbtemperatur kompatibler Lampen.

Das Softwareupdate soll laut Amazon nach und nach automatisch auf allen Echo-Hub-Geräten erscheinen. Wie bei Echo-Geräten üblich, kann die Verteilung des Updates durchaus ein paar Tage oder gar Wochen in Anspruch nehmen.