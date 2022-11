Versicherung dazu? Verkaufsdruck im Apple Store nimmt zu

So führt einer der Organisatoren an, sich bei Apple inzwischen wie ein Autoverkäufer zu fühlen, der die Werbetrommel für Produkte rührt, die oft nicht die richtige Lösung für die anwesenden Kunden sind.

Auch bei der Auswertung der Mitarbeiter-Performance soll Apple immer strenger geworden sein. Während in den Anfangstagen vor allem die Kundenzufriedenheit gezählt habe, seien die Retail-Mitarbeiter inzwischen daraufhin optimiert, so viel Umsatz wie möglich zu generieren. Nach Angaben eines Retail-Mitarbeiters würde Apple inzwischen versuchen „aus jedem Quadratmeter den letzten Cent herauszuholen“.

Insert

You are going to send email to