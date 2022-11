SingleFile für Safari: Webseiten in einer Datei sichern

Ob sich der Download für euren Anwendungsfall lohnt, probiert ihr am besten selbst aus. Die Safari-Erweiterung ist lediglich 5 Megabyte klein und steht neben der Safari-Variante aus dem Mac App Store auch in entsprechend optimierten Ausgaben für Chrome, Firefox, Microsoft Edge und Firefox für Android zum Download bereit. Die Erweiterung lässt sich als Universal-Extension auch auf iPhone und iPad einsetzen.

Eine praktische Archiv-Möglichkeit für Webinhalte, die zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht noch mal referenziert werden sollen. Doch SingleFile für Safari kann nicht nur Bilder, das CCS-Styling und die eigentlichen HTML-Inhalte in einer Einzeldatei sichern, die komplett kostenfreie Safari-Erweiterung ist zudem auch in der Lage gezielte Teilmengen besuchter Webseiten zu sichern.

Das Open-Source-Projekt von Gildas Lormeau kann besuchte Webseiten so auf der eigenen Festplatte sichern, dass diese nicht aus einer HTML-Datei und einem zusätzlichen Verzeichnis von Bilder, JavaScript-Dokumenten und anderen Assets bestehen, sondern in einer Datei gesichert werden.

