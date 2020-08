„Versehentlich aktiviert“: Google Lautsprecher lauschten plötzlich intensiver

Bevor wir zu Gooles-Schluckauf kommen, leiten wir vielleicht kurz mit der Erinnerung an Apples bevorstehendes Herbst-Update ein. Denn: Eine ähnliche Geräuscherkennung wird auch iOS 14 auf iPhone und iPad bringen – ifun.de berichtete. Bei Bedarf sind Apples Mobilgeräte fortan in der Lage Geräusche von Tieren, Personen, Alarmanlagen und solche aus dem eigenen Haushalt auszuwerten und können per Push-Mitteilung auf diese hinweisen.

Die Erkennung lässt sich etwa für Babygeschrei, Rauchmelder, Türklingel oder Hundegebell scharf schalten und richtet sich sowohl an Gehörlose und schwerhörige iPhone-Nutzer, als auch an all jene, die ihren (Arbeits-)Alltag in herausfordernden Hörsituationen oder mit eingesetztem Gehörschutz verbringen.

Google rollte Update versehentlich aus

Zum Fall Google: Der Suchmaschinen-Anbieter hat seine Geräuscherkennung aktuell auf einzelnen Smart-Speakern des Unternehmens scharf geschaltet und so dafür gesorgt, dass Anwender mit intelligenten Google-Lautsprechern plötzlich Benachrichtigungen über schellende Rauchmelder erhalten haben.

Ein Anwender hat den Umstand, dass Google Lautsprecher ihre Umgebung plötzlich auf mehr Signale als nur die Akivierungsphrase „OK, Google“ belauschten, auf dem Community-Portal reddit.com öffentlich gemacht.

„Ich habe etwas in der Küche anbrennen lassen“, schrieb dieser und führte aus: „und mein billiger 10-Dollar-Rauchmelder ging daraufhin los. Dann erhielt ich eine Benachrichtigung auf meinem Telefon, dass Google den Rauchmelder hörte“.

Eine Benachrichtigung die, so Google gegenüber amerikanischen Medienvertretern, das Ergebnis eines versehentlich ausgerollten Software-Updates war, das inzwischen wieder zurückgezogen wurden.

Und der Reddit-Nutzer war mit seinem Fall nicht allein. Andere Anwender berichteten über eingehende Glasbruch-Hinweise, nachdem diese Geschirr haben fallen lassen.