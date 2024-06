Nachrichten-App auf dem Mac: Download-Ziel für Bilder fest vorgegeben

Beim Umgang mit in der Nachrichten-App auf dem Mac empfangenen Fotos zeigt sich schnell, dass wir es hier mit einer auf dem iPhone entwickelten App zu tun haben, die zwar an Apples Desktop-Betriebssystem angepasst, aber keinesfalls für die Nutzung auf dem Mac optimiert wurde. Anders können wir uns zumindest nicht erklären, dass mit der Nachrichten-App auf dem Mac empfangene Fotos per Mausklick ausschließlich in die Fotos-App importiert werden können.

Ihr könnt euch den Ausflug in die Einstellungen der App sparen, wir haben alles schon geprüft. Anders als auf dem iPhone, wo das Speichern von Fotos wohl tatsächlich nur in der Fotos-App Sinn ergibt, sind auf dem Mac durchaus auch andere Szenarien denkbar. Dementsprechend überlassen auch viele Desktop-Apps ihrem Nutzer die Entscheidung, wo Downloads standardmäßig gespeichert werden.

In Safari beispielsweise ist der Ordner „Downloads“ Standard. Wer allerdings heruntergeladen Dateien lieber auf dem Schreibtisch sieht, kann dies problemlos in den Einstellungen der App ändern. Einen ebenfalls gangbaren Weg bietet Apples Mail-App für den Mac an. Wer hier im Kopf einer Mail mit Anhängen auf „Alles sichern…“ klickt, kann frei wählen, ob die Dateien direkt in die Fotos-App gehen oder an einem vom Anwender gewählten Ort gespeichert werden.

Genau diese Option scheint Apple in der Mac-Version der Nachrichten-App schlicht vergessen zu haben und das dürfte weniger an einem Versehen als Vielmehr an der Tatsache liegen, dass immer mehr Mac-Apps nicht mehr vorrangig mit der Nutzung am Desktop im Auge entwickelt werden. Die Verwendung unter iOS und auf dem iPhone steht hier im Vordergrund, was wir zuletzt mehr als deutlich auch bei den mit macOS Ventura überarbeiten Systemeinstellungen gesehen haben, die ihre iOS-Herkunft schon allein dadurch nicht leugnen können, dass sich ihr Fenster nur in der Höhe vergrößern aber nicht in der Breite verändern lässt.

Immerhin Drag-and-Drop möglich

Auch wenn wir kaum Hoffnung haben – es wäre schön, wenn Apple seinem Desktop-Betriebssystem insbesondere im Zusammenhang mit solchen Details wieder etwas mehr Pflege zukommen lässt.

Kurz noch zurück zum Thema dieses Eintrags: Ihr könnt die Bilder aus der Nachrichten-App auf dem Mac immerhin per Drag-and-Drop verarbeiten, das Ziehen der Dateien auf eine andere App im Dock oder in einen bestimmten Ordner ist zumindest in vielen Fällen immerhin eine gut gangbare Alternative.