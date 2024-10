Verfrüht aufgetauchtes MacBook Pro M4 wohl aus Apple-Lager geklaut

Die in der vergangenen Woche auf verschiedenen russischen YouTube-Kanälen präsentierten Apple-Notebooks sind wohl tatsächlich echt. Daran gab es bisher schon kaum noch Zweifel, der Bloomberg-Autor Mark Gurman lehnt sich nun mit der Aussage aus dem Fenster, er könne bestätigen, dass es sich bei diesen Geräten um noch nicht von Apple vorgestellte M4-Notebooks handelt.

Gurmans „Bestätigung“ dürfte auf Aussagen aus dem Apple-Umfeld basieren. Der Journalist ist gut mit dem Unternehmen vernetzt und verfügt vor allem um verlässliche inoffizielle Kontakte zu Apple selbst und den Produktionspartnern des Unternehmens.

MacBooks aus Lager in Europa gestohlen?

Interessant ist natürlich weiterhin die Frage, wie es die Geräte in die Hände der russischen YouTuber geschafft haben. Nachdem Apple zumindest offiziell keine Hardware mehr in Russland verkauft, geht Gurman davon aus, dass die MacBooks in einem anderen europäischen Land gestohlen und anschließend nach Russland geschickt wurden.

Es wird erwartet, dass Apple die ersten mit einem M4-Prozessor ausgestatteten MacBook-Modelle gegen Monatsende ankündigt und sie um den 1. November herum in den Handel bringt. Um die initiale Nachfrage zuverlässig zu bedienen, werden dem Bericht zufolge rund um den Globus verteilte Vertriebslager von Apple jetzt schon mit neuen Geräten aufgefüllt. Neben den neuen MacBooks seien auch schon neue Modelle des Mac mini und des iMac unterwegs, hier scheint jedoch keines der Geräte in fremde Hände gelangt zu sein.

Update hauptsächlich unter der Haube

Während zumindest beim kommenden Mac mini neben internen Verbesserungen auch ein komplett neues Gehäuse erwartet wird, halten sich die Neuerungen bei den vorab aufgetauchten MacBook-Pro-Modellen eher in Grenzen. Das Gehäuse bleibt weitgehend unverändert, scheint in der Basisversion jetzt aber mit drei statt zuvor zwei Thunderbolt-4-Anschlüssen ausgestattet zu sein. Leistungsmäßig soll neben dem neuen M4-Prozessor auch eine von 8 GB auf 16 GB erweiterte Basisausstattung an Arbeitsspeicher für Verbesserungen sorgen.

Für Apple ist die verfrühte Veröffentlichung dieser Details natürlich extrem ärgerlich. Ihr solltet allerdings nicht erwarten, dass dies Einfluss auf die offizielle Präsentation der Geräte nimmt. Apple wird den Vorfall eher nicht erwähnen und die Markteinführung das MacBook Pro M4 wie geplant durchziehen.