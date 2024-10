Neue Macs ab Anfang November: Apples Neuveröffentlichungen

Apple bereitet sich offenbar auf eine Reihe neuer Produktveröffentlichungen im kommenden Monat vor und plant weitere Hardware-Releases im Jahr 2025. Dies geht aus einem aktuellen Bericht des Finanznachrichten-Dienstes Bloomberg hervor, der Prognosen für die wichtigsten Neuveröffentlichungen enthält.

Im Mittelpunkt stehen dabei aktualisierte Modelle vorhandener Produktkategorien, die voraussichtlich mit den neuen M4-Chips ausgestattet sein werden – ifun.de berichtete. Diese sollen leistungsstärker und effizienter als ihre Vorgänger sein, mit sichtbaren Neuerungen ansonsten aber vermutlich eher geizen. Die erste Runde neuer Hardware-Veröffentlichungen wird für den 1. November 2024 erwartet, ein Freitag in etwas mehr als drei Wochen. Weitere Produkte könnten dann Anfang 2025 folgen.

MacBook Pro, iMac, Mac mini: Apple bereitet neue M4-Macs vor

Neue Hardware ab 1. November?

Aktuell wird davon ausgegangen, dass Apple bereits Ende des laufenden Monats eine Reihe neuer Geräte ankündigen wird. Diese könnten dann am Freitag, dem 1. November, in den Handel kommen. Zu den erwarteten Produkten zählen unter anderem:

Ein „günstigeres“ MacBook Pro 14″ mit M4-Prozessor

Hochwertige MacBook Pro-Modelle mit 14″ und 16″, ebenfalls mit M4-Chips

Ein überarbeiteter Mac mini, der in zwei Konfigurationen (mit M4- und M4 Pro-Chip) erhältlich sein könnte

Ein aktualisierter iMac mit M4-Chip

Ein überarbeitetes iPad mini

Im Jahr 2025 sollen dann weitere Produkte auf den Markt kommen. Unbestätigten Berichten zufolge plant Apple im ersten Halbjahr neue Versionen des MacBook Air 13″ und 15″, die ebenfalls mit M4-Chips ausgestattet sein sollen. Auch neue iPad Air-Modelle mit 11″- und 13″-Displays sowie passende Magic Keyboards könnten im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Zudem soll Apple an einer verbesserten Version der AirTags arbeiten, die uns ebenfalls im Jahr 2025 erreichen könnte.

In Bezug auf leistungsstärkere Geräte wie den Mac Studio und den Mac Pro scheint es derzeit so, als ob deren Updates mehr Zeit in Anspruch nehmen könnten. Während der Mac Studio möglicherweise schon Mitte 2025 aktualisiert werden könnte, wird erwartet, dass der neue Mac Pro frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2025 veröffentlicht wird.