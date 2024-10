Mehr Speicher für den Mac Studio: SSD-Erweiterung auf Kickstarter

Wenn man einen Mac Studio kauft, muss man sich noch vor der Bestellung des Geräts überlegen, wie viel Speicher man langfristig benötigt. Apple bietet keine Möglichkeit an, die Kapazität des verbauten SSD-Speichers nachträglich zu erweitern. Völlig ausschließen will Apple diese Option allerdings nicht, so umschreibt der Hersteller dies mit den Worten, der Speicher sei nicht frei zugänglich, und empfiehlt daher, bereits beim Kauf des Geräts nach dem Motto „lieber zu viel als zu wenig“ zu verfahren.

Mehr Speicher geht bei Apple aber durchweg deutlich ins Geld. Beim Mac Studio bezahlt man beispielsweise für den Sprung von 512 GB auf 1 TB stolze 230 Euro, das sind zehn Prozent davon, was der Rechner selbst kostet. Wer den internen Speicher auf das Maximum von 8 TB anheben will, muss 2.760 Euro zum Kaufpreis des Geräts hinzurechnen.

Auch deutlich günstiger als bei Apple

Mit dem „Studio Drive“-Projekt suchen die Mac-Spezialisten von Polysoft auf Kickstarter nun Besitzer eines Mac Studio, die den Speicher ihres Rechners im Nachhinein und zudem noch deutlich günstiger als bei Apple selbst der Fall aufrüsten wollen. Ein Upgrade auf 2 TB wird hier für 399 Euro angeboten (Apple verlangt hierfür 690 Euro) und das größte Modul mit 8 TB Speicher gibt es momentan noch ab 899 Euro. Der Einbau der Module lässt sich ohne großen Aufwand selbst realisieren und wird im unten eingebetteten Video gezeigt.

Anders als bei den verschiedenen bereits erhältlichen externen Lösungen zur Speichererweiterung des Mac Studio bringt der Austausch der internen SSD-Module vor allem beim Blick auf die Schreib- und Lesegeschwindigkeiten massive Vorteile. Das „Studio Drive“ wird mit Geschwindigkeiten von bis zu 7,4 GB/s beworben.

Seit über 40 Jahren in der Mac-Szene

Hinter dem Projekt stehen die im französischen Tours ansässigen Mac-Spezialisten von Polysoft. Polysoft wurde 1981 gegründet und hat sich im Laufe der Jahre ganz besonders auf die Reparatur von Hauptplatinen und Speicher sowie dessen Erweiterung spezialisiert.