Erfahrungswerte: Kein Sommer mehr ohne diesen Auto-Kühlschrank

144 Euro günstig, ultra-kompakt, App-Anbindung per Bluetooth und eine echte Kompressortechnologie, die das verlässliche Halten von Temperaturen bis zu -20 Grad Celsius zulässt. Dies sind die wichtigsten Eckdaten der von VEVOR angebotenen 15-Liter-Kühlbox, die sich im Laufe des Sommers einen festen Platz in unserem Auto gesichert hat.

Mit zwei Handgriffen gut zu transportieren: Das 15-Liter-Modell von VEVOR

Kühlboxen im Wandel: Mehr als nur Thermotaschen

Seit knapp zwei Jahren machen sich Verbraucher und Industrie wieder mehr Gedanken darüber, wie sich Getränke, verderbliche Speisen und der mitgenommene Reiseproviant etwas zuverlässiger kühl halten lassen als nur mit den klassischen Thermotaschen und eingefrorenen Eis-Packs. Sowohl Anker als auch EcoFlow haben mit der Anker EverFrost und der EcoFlow Glacier eigene Kühlboxen in den Markt eingeführt. App-Anbindung und Bluetooth beziehungsweise WLAN-Integration sind keine esoterischen Verkaufsargumente mehr, sondern werden zur Temperaturüberwachung und manuellen Konfiguration inzwischen vorausgesetzt.

Das 15-Liter-Modell bietet Innenmaße von 18 cm x 24 cm x 35 cm

Kompakte Kühlboxen für den Alltag im Auto

Was uns in den zurückliegenden Monaten aufgefallen ist: Die beste Kühlbox ist eine, der ein fester Platz im Auto eingeräumt werden kann und die jederzeit einsatzbereit zur Verfügung steht. Dass diese Anforderung gerade von den großen Modellen nur schwer erfüllt werden kann, hat bereits bemerkt, wer sein Auto häufiger bis unter die Kofferraumdecke mit Paddelboten, Reisetaschen, Kinderfahrrädern und Bekleidungsvorräten für alle möglichen Wetterszenarien füllt.

Hier standen die großen Kühlboxen von Anker und EcoFlow stets relativ schnell auf der Abschussliste der nicht wirklich benötigten Komfortutensilien, die letztlich dann Platz für Kinderwagen, Strandmuschel und Campingtische machen mussten.

Kofferraum-Begleiter mit robustem Deckel

Die 15-Liter-Box von VEVOR

Womit wir zum kleinen beziehungsweise kleinsten Modell von VEVOR kommen. Mit VEVOR selbst haben wir bereits Erfahrung. Dieser Ausrüster für den Großhandel, Baumaschinen und Campingzubehör bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Kompressor-Kühlboxen mit verschiedenen Kapazitäten an, die einfach gehalten, bezahlbar und sowohl robust als auch zuverlässig verarbeitet sind.

Ein Modell, mit dem wir gute Erfahrungen gesammelt haben, ist die 40-Liter-Einheit mit ausziehbaren Transportgriffen und integrierten Rollen, doch auch diese entpuppte sich auf den letzten Ausflügen und Reisen selbst im Hochdach-Kombi als zwei Nummern zu groß.

Im Lieferumfang: Netzteil und 12-Volt-Kabel für den „Zigarettenanzünder“

Deutlich genügsamer hier, das 15L-Modell von VEVOR, für das selbst im Fußraum vor der Rückbank noch genügend Platz ist. Die Mini-Kühltruhe hat aufgrund ihres reduziert Volumens den zusätzlichen Vorteil, die gewählte Zieltemperatur noch schneller zu erreichen und kühlt, wie auch die anderen VEVOR-Modelle, eingelegte Speisen und Getränke geradezu aggressiv.

Wer noch kein Kompressormodell in der Hand hatte: Die kleinen Kühl- beziehungsweise Gefrierschränke haben nicht mehr viel gemein mit den Kühlboxen unserer Eltern, sondern sind mit echten Gefrierschränken zu vergleichen, die auch in warmen Umgebungen gute Dienste leisten.

Die 15-Liter-Box selbst ist mit zwei Tragegriffen ausgestattet und kommt auf ein Leergewicht von 8,6 Kilogramm, was die Nutzung des kleinen Kühlschranks viel flexibler macht. Während wir bei den großen Modellen stets versucht haben, diese so zu platzieren, dass sie nicht bewegt werden müssen, lassen sich die kleinen Boxen bei kurzen Stopps und Ruhepausen einfach aus dem Auto herausnehmen und in der Mitte der Picknickdecke platzieren.

Passt zwischen die Kindersitze auf der Rückbank oder in den Fußraum

Zwar bieten die kleinen Kühlboxen keinen Platz für den Wocheneinkauf einer vierköpfigen Familie, im Urlaub bleiben Reisegetränke, Mitbringsel aus dem Kühlregal ausländischer Supermärkte und das Grillfleisch frisch und einsatzbereit, bis sie konsumiert werden. Und machen wir uns nichts vor: Neben einer Auswahl an kalten Getränken geht es im Urlaub vor allem um Aufschnitt und Milchprodukte, die beim Ortswechsel von einem Campingplatz zum nächsten nicht verderben sollen.

Energieeffizient und App-gesteuert

Ein weiterer Pluspunkt, der aus unserer Perspektive inzwischen für den Einsatz der kompakten Modelle spricht, ist neben den flexiblen Transport- und Verstaumöglichkeiten die Tatsache, dass die kompakten Modelle nur wenig Energie benötigen und auch an kleinen Powerstations durchgehend die eingestellte Wunschtemperatur halten können. Im Einsatz zieht die 15-Liter-Box etwa 35 Watt von verbundenen Powerstations.

Das Bedienfeld zeigt Soll- und Ist-Temperatur sowie den Betriebsmodus (Eco oder Max)

Zudem ist die 15-Liter-Box von VEVOR eines der kleinsten Modelle, die wir kennengelernt haben und das über eine integrierte App-Anbindung verfügt, mit der sich die aktuelle Ist-Temperatur einsehen und die gewünschte Zieltemperatur einstellen lassen, ohne die Kühlbox direkt berühren zu müssen. Dies klingt nach einer Spielerei, macht aber einiges her, wenn sich das Gerät irgendwo im Kofferraum beziehungsweise im Schlafbereich des Campers versteckt.

Auch im Anschluss an die Urlaubszeit gehört die 15-Liter-Box inzwischen zu den festen Fahrzeuginsassen, die sich nach dem Einkauf vom Supermarkt darum kümmern, dass Fleisch, Fisch und Milchprodukte auch warme Autofahrten überstehen und der Weg nach Hause nicht zur zeitlichen Herausforderung wird.

Der App Store bietet eherne Apps an, die die VEVOR-Boxen unterstützen

Fazit: Kompakte Kühlbox mit großem Nutzen

Wie gesagt: Da draußen bieten sich zahlreiche High-End-Auto-Kühlschränke zu Preisen von deutlich über 1.000 Euro an, die mit Akkus, integrierten Eiswürfelbereitern und weiteren Features um Käufer buhlen. Unsere Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass bestimmt 90 Prozent unserer Bedürfnisse mit der kleinen 15-Liter-Kühlbox abgedeckt sind, die das Jahr hindurch im Auto verbleiben kann und eine vollkommen ausreichende Leistung für das Geld liefert, für das es bei anderen Herstellern nicht mal einen ergänzenden Zusatzakku gibt.

Wir können die 15-Liter-Kühlbox von VEVOR uneingeschränkt empfehlen und sprechen an dieser Stelle zudem den grundsätzlichen Rat aus: Solltet ihr euch bislang noch nicht mit Kompressorkühlschränken beschäftigt haben, dann steigt in das Thema ein. Hier kauft man keine Spielerei, sondern ein Stück Lebensqualität!