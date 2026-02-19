Update für Sonos soll Probleme mit Apple Music beseitigen

Wenn ihr Apple Music über Sonos verwendet, ist ein Update auf die neueste Systemversion der Multiroom-Lautsprecher angeraten. Wie Sonos mitteilt, wurde damit ein Problem behoben, bei dem Apple Music gelegentlich zum Ende eines Titels gesprungen ist.

Die Aktualisierung kommt zur Freude aller Nutzer, die sich bereits mit diesem Fehler konfrontiert gesehen haben. Teils hat das System komplette Alben oder Wiedergabelisten übersprungen, indem die Auswahl schnell von einem Titel zum nächsten gesprungen ist, jeweils ohne die Wiedergabe zu starten.

Mit dem neu verfügbaren Update auf die Systemversion 93.1-74010 soll dieser Fehler behoben sein. Unklar ist derweil, ob sich die Aktualisierung auch um den Fehler mit den nicht aktualisierten Apple-Music-Wiedergabelisten kümmert.

Manuelle Suche nach Updates

Standardmäßig sollten die Updates für die Lautsprecher automatisch angezeigt und installiert werden. Unabhängig davon hat man die Möglichkeit, manuell auf verfügbare Updates zu prüfen. Bei der Mac-App von Sonos erreicht man diese Funktion über den Eintrag „Sonos“ in der Menüleiste. Auf dem iPhone versteckt sich die Suche nach Updates in den Einstellungen der Sonos-App. Dort muss man zunächst den Menüpunkt „Allgemeine Einstellungen“ und dann die Option „System-Updates“ auswählen.

Begleitend dazu wurde auch ein Update für die iOS-App von Sonos veröffentlicht. Hier steht die Version 82.00.39 zur Installation bereit und hat dem Hersteller zufolge allgemeine Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen im Gepäck.

Weiterhin offene Baustellen

Sonos versucht weiterhin, zur alten Qualität zurückzufinden. Demnächst sind es zwei Jahre, seit der Hersteller eine neue App-Version veröffentlicht hat, in deren Folge sich vor allem die Besitzer von Systemen, in denen auch noch ältere Lautsprechergenerationen aktiv sind, mit massiven Problemen konfrontiert sahen.

Auch wenn sich die Situation über die vergangenen 20 Monate hinweg deutlich verbessert hat: Probleme sind weiterhin vorhanden. Dies hat eben auch wieder der Sonos-Chef Thomas Conrad eingestanden und in Aussicht gestellt, dass auch im aktuellen Jahr 2026 weiter an der Bedienbarkeit und Zuverlässigkeit des Systems gearbeitet wird.