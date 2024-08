Verbraucherzentrale geht gegen 1N Telecom vor

Der Verbraucherzentrale Bundesverband will gerichtlich gegen den Telekommunikationsanbieter 1N Telecom vorgehen. Das Unternehmen bietet Verbrauchern schriftlich einen 24-Monatsvertrag über Festnetz und DSL an. Offenbar erkennen viele der Angeschriebenen zu spät, dass es sich dabei nicht um eine Anpassung ihrer Vertragskonditionen bei der Telekom handelt, sondern sie einen neuen Vertrag mit einem anderen Unternehmen eingehen.

Die Verbraucherschützer sehen es als unzulässig an, dass 1N Telecom in seinem Anschreiben ausschließlich Verträge mit 24 Monaten Laufzeit anbietet. Offenbar sind die Angebote zudem so aufgebaut, dass ein großer Teil der Zielpersonen nicht erkennt, dass mit deren Annahme ein Anbieterwechsel einhergeht.

Auszug Werbeschreiben 1N Telecom (Bild: vzbv)

1N Telecom zeigt hier offenbar auch keine Kulanz. Wer die 14-tägige Widerspruchsfrist versäumt hat und beispielsweise gegen die Portierung seiner Rufnummer verhindert, erhält ein Mahnschreiben über knapp 420 Euro. Den Betrag lässt das Unternehmen wohl auch durch eine Inkassofirma eintreiben. Es ist Unklar, wie das Unternehmen überhaupt an die Daten der angeschriebenen Telekom-Kunden gekommen ist.

Sammelklage könnte Entschädigung bewirken

Die Verbraucherschützer haben zwischen Januar 2023 und Juli 2024 mehr als 11.000 Beschwerden zur 1N Telecom GmbH erreicht, die Hälfte davon ist in diesem Jahr eingegangen. Nachdem das Unternehmen auf eine Unterlassungsaufforderung nicht reagiert hat, wurde nun Unterlassungsklage beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingereicht.

Betroffene Nutzer finden auf der Webseite der Verbraucherzentrale Tipps zum Umgang mit den Schreiben der 1N Telecom GmbH. Zudem werden die Betroffenen darum gebeten, sich an einer Umfrage zum Thema zu beteiligen. Mithilfe der hier gesammelten Ergebnisse wollen die Verbraucherschützer eine Sammelklage gegen 1N Telecom prüfen. Im Erfolgsfall könnten dann Rückzahlungen für Betroffene gerichtlich erwirkt werden. Weitere Informationen zu diesem Thema finden sich auch auf dem vom Verbraucherzentrale Bundesverband betriebenen Portal Sammelklagen.de.