USB-Verbindungen im Blick: Echtzeitdaten in der Mac-Menüleiste

Beim Kopieren von Daten auf eine neue SSD-Festplatte stellte Entwickler Dan Gauthier fest, dass die Übertragung ungewöhnlich lange dauerte. Die Ursache war schnell gefunden: Das verwendete USB-C-Kabel unterstützte nur den älteren USB-2.0-Standard.



Die Systeminformationen von macOS: Detailreich aber umständlich

Das Kabel sah zwar passend aus, war technisch aber deutlich langsamer als erwartet. Da die Systeminformationen von macOS Aufschluss über die tatsächliche Verbindung gaben, begann Gauthier bei jedem Gerätewechsel regelmäßig diese Anzeige zu prüfen. Ein umständlicher und zeitraubender Vorgang.

Um den Zugriff auf diese Informationen zu vereinfachen, entwickelte Gauthier eine eigene Menüleisten-Applikation. Ziel war es, die aktuell verbundenen USB-Geräte sowie deren technische Daten jederzeit sichtbar und leicht zugänglich zu machen.

Live-Daten zu USB-Geräten in der Menüleiste

Die App USB Connection Information zeigt eine Übersicht aller angeschlossenen USB-Geräte an und liefert technische Details in Echtzeit. Nutzer sehen beispielsweise, ob ein Gerät über USB 2.0 oder USB 3.1 verbunden ist, mit welcher Geschwindigkeit Daten übertragen werden oder wie viel Strom ein Gerät anfordert. Auch Herstellerinformationen und Seriennummern lassen sich abrufen.

Die Anwendung lässt sich an individuelle Bedürfnisse anpassen. So kann etwa die aktuelle Anzahl aktiver Geräte direkt in der Menüleiste eingeblendet werden.

„USB Connection Information“ ist für macOS ab Version 13.0 verfügbar und kann für einmalig sechs Euro aus dem Mac App Store geladen werden. Sie richtet sich sowohl an technikaffine Nutzer als auch an professionelle Anwender, die regelmäßig mit unterschiedlichen USB-Geräten arbeiten und deren Eigenschaften schnell prüfen möchten.

Kabel prüfen mit USB-C-Messadaptern

Wer USB-Kabel und Ladegeräte gezielt durchtesten möchte, kann auch zu kompakten USB-C-Adaptern mit LED-Anzeige greifen. Die etwa fünf Zentimeter großen Zwischenstecker werden einfach zwischen Netzteil und Endgerät gesteckt und zeigen wechselnd Spannung, Stromstärke und daraus berechnete Leistung an.

Auf diese Weise lässt sich schnell feststellen, ob ein Kabel oder Ladegerät tatsächlich die erwartete Leistung liefert. Für die grobe Einordnung im Alltag sind diese Werte meist ausreichend. Gerade bei älteren Kabeln oder Netzteilen ohne Kennzeichnung kann das bei der Auswahl und Sortierung helfen.