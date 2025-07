UniFi PoE Audio Port: Ubiquiti konkurriert mit dem Sonos Port

Mit dem PoE Audio Port bietet der netzwerkausstatter Ubiquiti eine kompakte Netzwerkkomponente an, die klassische Audiogeräte mit modernen Streamingdiensten verbindet. Anders als der PowerAmp, der mit integriertem Verstärker auch passive Lautsprecher versorgen kann, richtet sich der PoE Audio Port gezielt an Nutzer, die bereits über aktive Lautsprecher oder klassische Verstärker verfügen.

Der kleine, rund 11 mal 11 Zentimeter große Streamer lässt sich per LAN oder WLAN ins Heimnetz einbinden und richtet sich an Nutzer, die vorhandene Verstärker, Aktivlautsprecher oder analoge Quellen wie CD-Player und Plattenspieler in ein Multiroom-System integrieren möchten.

Als Eingänge stehen RCA (Cinch), HDMI mit eARC, ein optischer Digitaleingang sowie ein USB-C-Port zur Verfügung. Ausgangsseitig unterstützt das Gerät RCA, optisch digital sowie USB-C. Die USB-Schnittstelle dient dabei der Signalübertragung. Die Stromversorgung erfolgt per Power over Ethernet (PoE). Alternativ lässt sich das Gerät auch mit einem Netzteil betreiben.

Unterstützt AirPlay und Spotify Connect

Die Steuerung des Geräts erfolgt über die UniFi-Play-App, die für iOS und Android erhältlich ist. Eine zentrale Steuerzentrale wie bei anderen UniFi-Produkten ist nicht notwendig. Unterstützt werden gängige Streamingprotokolle wie Apple AirPlay und Spotify Connect.

Im Verbund mit weiteren PoE Audio Ports oder den separat erhältlichen PowerAmp-Modulen lassen sich bis zu 32 Geräte in einer Zone zusammenfassen. PowerAmps verfügen im Unterschied zum PoE Audio Port über einen eigenen Verstärker und eignen sich für passive Lautsprecher. Beide Gerätetypen lassen sich gemeinsam nutzen und synchronisieren, sodass auch größere Räume oder ganze Wohnungen einheitlich beschallt werden können.

Zielgruppe des neuen Systems sind Nutzer, die bestehende HiFi-Komponenten weiterhin verwenden, dabei aber nicht auf den Komfort moderner Multiroom-Lösungen verzichten möchten. Der PoE Audio Port ist in Schwarz oder Weiß erhältlich und kostet rund 179 Euro zuzüglich optionalem Zubehör wie Wandhalterung oder HDMI-Kabel.