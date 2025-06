USB-C-Leistungsanzeige: Zum Aussortieren von Kabeln und Netzteilen

Kompakte USB-C-Adapter mit LED-Anzeige, wie etwa diese No-Name-Modelle, können dabei helfen, Kabel und Netzteile in unübersichtlichen Elektroschubladen besser einzuordnen.

Ist-Leistung im Blick

Die in der Regeln knapp fünf Zentimeter langen Zwischenstecker zeigen direkt an, welche Spannung und Stromstärke tatsächlich am Endgerät ankommen. Dafür werden die Anzeigen einfach zwischen Ladegerät und Kabel gesteckt und liefert im Wechsel die Werte für Spannung, Strom und daraus berechnete Leistung.

Die Adapter eignen sich besonders gut zum Aussortieren langsamer USB-Kabel oder zum Einordnen von Netzteilen ohne sichtbare Leistungsangabe. Die angezeigten Werte reichen zwar nicht für präzise Analysen, sollten im Alltag aber ausreichend Informationen liefern, um grob einschätzen zu können ob die Kombination aus eingesetztem Netzteil und USB-C-Kabel auch die maximal mögliche Ladeleistung liefert.

Um die angezeigten Werte etwas besser einsortieren zu können, macht es Sinn sich kurz mit dem Power-Delivery-Standard auseinanderzusetzen.

Power Delivery im Überblick

Der Standard legt fest, welche Spannungs- und Stromstärken über USB-C erlaubt sind beziehungsweise überhaupt vorkommen. Die vier zentralen Spannungsstufen liegen bei 5, 9, 15 und 20 Volt. Je nach Kabel sind bis zu 3 Ampere oder, bei dafür ausgelegten Kabeln, bis zu 5 Ampere zulässig. So lassen sich bis zu 100 Watt übertragen.



Seit Einführung des Power-Delivery-Standards in Version 3.1 gibt es zusätzlich den Extended Power Range-Modus. Hier sind auch 28, 36 oder 48 Volt bei bis zu 5 Ampere möglich. Das ergibt eine maximale Leistung von 240 Watt, erfordert aber spezielle, markierte Kabel und passende Netzteile.

Einige Ladegeräte unterstützen außerdem die sogenannte PPS-Funktion. Dabei kann das Gerät flexibel eine Spannung zwischen 3,3 und 21 Volt in kleinen Stufen anfordern, was vor allem für moderne Smartphones Vorteile in Sachen langfristiger Akkugesundheit bieten soll.

Mit den Messadaptern lässt sich einfach prüfen, ob Kabel, Ladegerät und Endgerät tatsächlich im erwarteten Leistungsbereich wenn nicht kann man veraltete Komponenten hier gleich gezielt aussortieren.

Die Zwischenstecker werden dabei von zahlreichen Anbietern in etlichen Variationen angeboten.