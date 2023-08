USB-Geräte und SD-Karten am MacBook: Sicherheitseinstellungen verwalten

Apples Standardeinstellung sieht in diesem Zusammenhang vor, dass die Abfrage jeweils nur dann erscheint, wenn bislang nicht mit dem Mac verbundenes beziehungsweise nicht vom Nutzer genehmigtes Zubehör angesteckt wird. Abweichend davon lässt sich die Einstellung in beide Richtungen erweitern. Die entsprechenden Optionen finden sich in den Systemeinstellungen von macOS und dort im Bereich „Datenschutz & Sicherheit“

Wissenswert ist in diesem Zusammenhang, dass eine in diesem Zusammenhang getroffene Entscheidung die mit dem jeweiligen Anschluss verbundene Ladefunktion nicht berührt. Die Abfrage betrifft nur den Zugriff auf die Daten auf dem Mac, die Verbindung kann ungeachtet dessen aber dazu verwendet werden, den Mac oder umgekehrt auch das angeschlossene Gerät mit Strom zu versorgen.

