Zeo One: Roborock nimmt Wasch-Trockner ins Programm

Roborock ist als Anbieter von Saug- und Wischrobotern groß geworden und bietet darüber hinaus mittlerweile auch an einen klassischen Staubsauger erinnernde Nass-Trocken-Sauger an. Die jüngste Erweiterung im Produktportfolio von Roborock kommt überraschend. Mit dem Zeo One wird der Hersteller künftig auch eine Kombi aus Waschmaschine und Wäschetrockner verkaufen.

Der Roborock Wasch-Trockner Zeo One soll noch in diesem Jahr mit einer Preisempfehlung von 1.299 Euro in den Handel kommen und sich wie die Reinigungsroboter des Herstellers auch per App bedienen lassen.

10 Kilogramm waschen und 6 Kilogramm trocknen

Der neue Roborock Zeo One ist in der Lage, bis zu zehn Kilogramm Wäsche zu waschen und Waschladungen von bis zu sechs Kilogramm auch direkt zu trocknen. Die integrieren Funktionen sind laut Hersteller insbesondere auf Familien mit Haustieren abgestimmt, so verfügt das Gerät über Automatismen speziell zum entfernen von Bakterien, Tierhaaren, Allergenen und hartnäckigen Flecken.

Die integrierte Trocknerfunktion bietet dank der neuen Roborock-Technologie „Zeo-Cycle“ die Möglichkeit, empfindliche Kleidung bei deutlich geringeren Temperaturen zu trocknen als gewöhnlich. Ein integriertes Selbstreinigungssystem soll Flusen automatisch auffangen und entfernen, ohne dass damit verbunden ein Flusensieb gereinigt werden muss. Zudem ist ein Selbstdosiersystem für Wasch- und Feinwaschmittel integriert, sodass der Besitzer dem Hersteller zufolge denkbar wenig manuell eingreifen muss.

Der Roborock Zeo One wird zudem in die App des Herstellers integriert und lässt sich somit vollständig aus der Ferne überwachen und bedienen. Zu den per App verfügbaren Optionen gehören neben der generellen Steuerung die Auswahl und die Anpassung der Reinigungsmodi, die Einstellung des Trockenheitsgrads der Wäsche und die Option zum Einrichten von benutzerdefinierten und zeitgesteuerten Reinigungsplänen. Obendrauf bietet die App natürlich die Möglichkeit zum Empfang von Push-Benachrichtigungen im Zusammenhang mit der Funktion des Geräts.

Roborock wird den Zeo One in den Farben Weiß und Grau anbieten. Der Wasch-Trockner ist 595 mm breit, 660 mm tief un 850 mm hoch.